Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 14 febbraio 2023: i numeri vincenti e le quote

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si svolgono oggi, martedì 14 febbraio 2023! Potete trovare tutti i numeri vincenti in diretta su Leggo.it. Il jackpot del Superenalotto per questa estrazione è di ben 369 milioni di euro, il più alto al mondo! I numeri vincenti e le quote dei concorsi di oggi saranno annunciati intorno alle 20.00 di stasera. Ricordiamo che il jackpot della sestina del Superenalotto è di 369 milioni e 300 mila euro.

Scorrete l’articolo per scoprire tutti i numeri estratti. Ma prima, tirate a indovinare!

LOTTO, LE RUOTE

BARI 88 57 81 78 14

La ricerca della sestina vincente del Superenalotto non si ferma mai. Infatti, il “6” milionario, indovinato l’ultima volta più di un anno fa, il 22 maggio 2021, è ancora ambitissimo; il fortunato giocatore si è portato a casa quasi 156 milioni di euro con un biglietto da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot, che questa sera, martedì 14 febbraio, ammonta a 368,1 milioni. Su Leggo.it è disponibile l’archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

19 22 67 85 79 71

Numero Jolly 23

Numero Superstar 13

10ELOTTO, I NUMERI

02 10 14 26 30 33 42 45 48 57 58

60 67 71 81 82 83 86 87 88

NUMERO ORO: 88

DOPPIO ORO: 88 57

EXTRA: 01 07 21 24 27 29 34 41 47 52 54 61 64 76 78

GONG: 76

LE QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 5 € 63.594,92

punti 4 858 € 385,87

punti 3 37.104 € 26,47

punti 2 605.975 € 5,00