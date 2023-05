Eurovision Song Contest, Alessandra Mele chi è la cantante della Norvegia è italiana

Alessandra Mele: la rivelazione italiana che rappresenta la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023

È una cantante italiana a rappresentare la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023 e si chiama Alessandra Mele. La giovane artista è originaria della Liguria, ma ha trascorso parte della sua vita anche in Norvegia, dove ha ottenuto un grande successo grazie alla sua partecipazione alla versione norvegese di The Voice. Il suo brano, Queen of kings, è stato pubblicato su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, raggiungendo già moltissimi ascolti e ottenendo un disco di platino.

Chi è Alessandra Mele

Nata a Pietra Ligure il 5 settembre del 2002, Alessandra Mele ha iniziato a cantare fin da bambina e ha partecipato a diversi concorsi di canto in Italia. Tuttavia, è stata la sua partecipazione alla versione norvegese di The Voice a rappresentare la svolta nella sua carriera musicale. Da allora, ha vinto il Melodi Grand Prix, il festival di Sanremo norvegese, ed è stata scelta per rappresentare la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023.

Queen of kings: il brano di Alessandra Mele

Queen of kings è un brano che Alessandra Mele ha definito come un messaggio importante sull’imperfezione. La canzone parla di una regina che non è perfetta e che cerca di essere la migliore nonostante le sue imperfezioni. Il brano, che ha un’introduzione in italiano e un ritornello molto ritmico, ha già raggiunto un grande successo sui social network, in particolare su TikTok, dove la cantante pubblica spesso video per i suoi follower.

In conclusione, Alessandra Mele è sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione dell’Eurovision Song Contest e non vediamo l’ora di ascoltare il suo brano e di tifare per lei durante la gara.