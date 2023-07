Faccio il Muratore e Sono Felice”: La Nuova Vita del Famoso Ex Calciatore Italiano

Un Mondo Che Cambia

Nel mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport, mantenere la propria posizione non è da tutti. L’invecchiamento rende difficile ottenere ruoli adatti all’età, sia per gli attori che per i personaggi televisivi. Anche nel calcio, gli sportivi devono dire addio alla loro carriera in giovane età, spesso a causa di questioni fisiche. Alcuni di loro, però, decidono di intraprendere una nuova strada e seguire passioni diverse.

Un Ex Calciatore di Successo

Christian Riganò, ex calciatore della Fiorentina, è uno di quei giocatori che hanno scelto di cambiare radicalmente il loro percorso di vita. Dopo aver segnato oltre 300 gol in 520 partite, in diverse categorie fino alla Serie A, Riganò ha deciso di tornare a fare quello che ama di più: il muratore. Nonostante la fama e il successo nel mondo del calcio, ha scelto un lavoro “normale”, dimostrando grande orgoglio per la sua scelta.

La Passione per il Mestiere

Christian Riganò ha raccontato al Corriere della Sera come abbia ripreso a svolgere il mestiere di muratore dopo il ritiro dal calcio. “Due cose so fare nella vita: i gol e il muratore. Così, dopo aver smesso di giocare, sono tornato a fare il mio mestiere: mi piace e ne vado orgoglioso”, ha affermato. Durante la sua giovinezza, tra un lavoro di manovale a Lipari e gli allenamenti, ha lottato per realizzare il suo sogno calcistico. Tuttavia, dopo aver guadagnato bene nel calcio, ha deciso di tornare al lavoro che lo ha sempre appassionato.

Una Telefonata Che Ha Cambiato la Sua Vita

La carriera di Christian Riganò è stata segnata da una telefonata inaspettata. Mentre si trovava a Taranto, ricevette la chiamata dalla Fiorentina, che gli offrì l’opportunità di giocare nella squadra. Inizialmente, pensò fosse uno scherzo e riattaccò. Ma era la chance che stava aspettando e l’occasione di coronare il suo sogno calcistico.

Un Differente Scenario Guadagni

Christian Riganò ha avuto successo nel calcio e i suoi guadagni sono stati buoni. Tuttavia, rispetto ai giocatori di oggi, le cifre non erano così esorbitanti. Nonostante il buon compenso, Riganò ha preferito tornare al lavoro di muratore, dimostrando che il vero successo per lui non si misurava solo in termini di soldi.

La Nuova Vita da Muratore

Dopo la sua carriera calcistica, Christian Riganò è tornato a fare il muratore, un mestiere che lo ha sempre appassionato. Questa scelta lo rende felice e soddisfatto, dimostrando che la passione e l’amore per un lavoro possono essere più importanti di qualsiasi altro successo ottenuto nel passato.

Christian Riganò è solo uno degli esempi di ex calciatori che hanno scelto una nuova vita lontano dal mondo dello sport. La sua storia dimostra che il cambiamento può portare soddisfazioni e realizzazioni personali. Fare ciò che si ama e sentirsi orgogliosi delle proprie scelte è il vero segreto per una vita felice e appagante.