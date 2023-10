Facebook e Instagram a Pagamento in Europa: Quanto Costeranno?

Le Conferme Arrivano dal Wall Street Journal

Le voci che circolavano da settimane sono diventate realtà: Facebook e Instagram potrebbero presto diventare a pagamento in Europa. La notizia è stata confermata dal rinomato quotidiano Wall Street Journal, gettando luce su ciò che potrebbe attendere gli utenti dei social media più popolari al mondo.

Un Abbonamento per una Navigazione Libera da Pubblicità

Secondo quanto riportato, Meta, la società madre di Facebook e Instagram, sta considerando l’introduzione di un piano di abbonamento a un costo mensile di 10 euro. L’obiettivo principale? Offrire agli utenti un’esperienza senza pubblicità, rendendo la loro vita digitale più agevole.

Opzioni di Abbonamento su Diversi Dispositivi

L’abbonamento non si limiterà alla sola versione desktop. Saranno disponibili diverse opzioni per adattarsi alle esigenze degli utenti. Ecco cosa potresti aspettarti in termini di costi:

10 euro al mese per la versione desktop.

per la versione desktop. 6 euro al mese per gli account aggiuntivi collegati.

per gli account aggiuntivi collegati. 13 euro al mese per l’utilizzo su dispositivi mobili, per ogni account.

Le Commissioni degli App Store Determinano il Prezzo

Un particolare interessante da notare è il prezzo più elevato per l’utilizzo su dispositivi mobili. Questo, secondo il Wall Street Journal, è dovuto alle commissioni extra imposte dagli app store di Google e Apple sulle transazioni.

Non una Mancata Libertà di Scelta

Tuttavia, è importante sottolineare che questa potenziale mossa di Meta non obbligherebbe gli utenti a sottoscrivere un abbonamento. Coloro che lo desiderano potranno continuare a utilizzare le versioni gratuite di Facebook e Instagram.

Il Futuro è Ancora Incerto

Non è ancora chiaro quando, o se, Meta intraprenderà questa strada. Le voci circolano da tempo, ma non c’è una conferma definitiva. È interessante notare che queste discussioni sono emerse dopo che Meta è stata multata all’inizio dell’anno per 390 milioni di euro dal commissario della privacy irlandese.

La Dichiarazione di Meta

Un portavoce di Meta ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Meta crede nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati. Tuttavia, continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere.”

Il futuro di Facebook e Instagram in Europa potrebbe essere in evoluzione, ma una cosa è certa: gli utenti avranno voce in capitolo sulla scelta tra un’esperienza gratuita con annunci o un abbonamento senza pubblicità. Resta connesso per ulteriori sviluppi su questa intrigante evoluzione dei social media.