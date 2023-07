Federica Sciarelli annuncia il suo futuro a "Chi l'ha visto?" e racconta del recente salvataggio di un bambino - Controcopertina

Federica Sciarelli ha finalmente fatto chiarezza sul suo futuro nel popolare programma televisivo “Chi l’ha visto?”. In un’intervista a Oggi, la conduttrice ha parlato apertamente del momento in cui deciderà di lasciare il programma. Prima di affrontare l’argomento, ha voluto dedicare un pensiero all’addio di alcuni colleghi a cui è molto legata: Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Durante l’intervista, le è stata posta anche una domanda riguardo alle voci di presunte ingerenze politiche. Sciarelli ha raccontato: “A me, che pur essendo di sinistra, nessuno ha mai messo in discussione. Ma ho visto con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, come Fabio Fazio e Lucia Annunziata.”

La forza di fronte alle pressioni e il futuro di “Chi l’ha visto?”

Parlando delle “pressioni dall’alto”, Sciarelli ha affermato che queste pressioni sono inevitabili, ma spetta ai giornalisti non farsi condizionare. Quando le è stato chiesto come reagisce agli attacchi, ha risposto con sicurezza: “Se mi attaccano, mi invitano a nozze”. Successivamente, la discussione si è spostata sul suo futuro nel programma “Chi l’ha visto?”.

Sciarelli ha dichiarato: “Per me, ‘Chi l’ha visto?’ è casa. E tutti i direttori di rete, quando vedono i nostri risultati, mi dicono: ‘Sciarelli, non potresti restare ancora un altro anno?’ Ma quando raggiungerò il 5% di share, mi daranno un calcio”. In altre parole, al momento non è in programma un addio imminente al programma. Pochi giorni fa, Sciarelli ha aiutato un bambino a ritrovare la sua famiglia durante una giornata al mare. “Ero nello stesso litorale e sentivo il bisogno di fare qualcosa.”

Un gesto di coraggio e collaborazione

Sciarelli ha raccontato il momento emozionante in cui ha incontrato il bambino scomparso: “Io e le mie amiche stavamo per andare via quando abbiamo deciso di fare una passeggiata. Non ho avuto dubbi appena l’ho visto. Era molto spaventato e ci è voluto un po’ di tempo per guadagnare la sua fiducia”. Il giovane sembra aver camminato per diverse ore, per oltre cinque chilometri di spiaggia, e i genitori avevano allertato le autorità alle 13.

In pochissimo tempo, sono stati mobilitati la Guardia Costiera, i vigili del fuoco e i volontari per la ricerca del ragazzo. È stato inviato anche un elicottero per contribuire alle ricerche. Tuttavia, è stata Federica Sciarelli a risolvere il caso in meno di mezz’ora, riportando il bambino alla sua famiglia sana e salva.

Questo episodio dimostra la dedizione e il coraggio di Federica Sciarelli nel suo lavoro e l’impatto positivo che può avere nella vita delle persone. La sua passione e la sua prontezza d’animo sono un esempio per tutti coloro che seguono il suo programma e apprezzano il suo impegno.