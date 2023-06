Federica Sciarelli: Tra il successo di "Chi l'ha visto?" e la disintossicazione dal dolore delle storie raccontate - Controcopertina

In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice del celebre programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”, ha affrontato vari argomenti, tra cui il grande riscontro ottenuto dal suo show e l’ipotesi di un possibile trasloco su Rai1. Inoltre, ha condiviso come cerca di “disintossicarsi” dal dolore delle storie trattate nel programma.

Il successo di “Chi l’ha visto?” e l’interesse di un possibile passaggio a Rai1

Parlando del grande impatto che “Chi l’ha visto?” ha sulla gente, Sciarelli ha affermato: “Il programma è un po’ come la “Cassazione” degli scomparsi. Il pubblico si unisce in una cordata invisibile e quando vede per strada o sui social un individuo con il naso schiacciato come Daniele Potenzoni, per esempio, prega e spera. Persino mio figlio che lavora all’estero e non segue il programma, un giorno mi ha scritto: ‘Mamma, ma è Potenzoni quello?’. Ecco, io cerco di essere sempre un portatore sano di solidarietà”. Riguardo all’ipotesi di un possibile trasferimento del programma su Rai1, le è stata posta la domanda se fosse una possibilità fondata.

Sciarelli ha risposto: “Non saprei perché si tratta di scelte aziendali. Questa è una vecchia idea e mi inorgoglisce. Ricordo che quando Giancarlo Leone, all’epoca vicedirettore della Rai, mi disse che aveva parlato con l’allora direttore di Raitre per portarci sulla prima rete, ricevette come risposta: ‘Ma che sei matto? Mi togli il fiore all’occhiello’. Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso, per esempio, durante il Festival di Sanremo o una maratona elettorale.” La necessità che gli episodi del programma vadano regolarmente in onda rende complesso un eventuale spostamento su Rai1.

La disintossicazione dal dolore delle storie raccontate

Durante l’intervista, Federica Sciarelli ha anche affrontato l’argomento del modo in cui cerca di “disintossicarsi” dal dolore delle storie trattate nel programma. Le è stato chiesto come riesca a distanziarsi emotivamente dopo aver affrontato tante storie tragiche. La giornalista ha condiviso le sue attività di svago e relax:

“Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici. Ho sempre scelto la Sicilia, ma probabilmente, dopo tanti anni, con il mio gruppo stiamo decidendo di cambiare destinazione.” Queste attività fisiche e l’esplorazione di nuove località le permettono di staccare la mente dal peso delle storie dolorose e rigenerarsi.

In conclusione, Federica Sciarelli ha raccontato la sua esperienza di successo con “Chi l’ha visto?” e ha affrontato l’interessante questione del possibile trasferimento del programma su Rai1. Inoltre, ha svelato come si “disintossica” dal dolore delle storie raccontate attraverso le sue attività di svago. La sua dedizione e la sua capacità di mantenere un equilibrio tra lavoro e benessere personale sono l’essenza di una professionista impegnata nel suo campo.