Federico Fashion Style Biografia

Federico Lauri, conosciuto anche come Federico Fashion Style, è nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, Roma. Ha ottenuto un grande successo con i suoi numerosi saloni di acconciatura in alcune delle località più prestigiose d’Italia, nonché grazie alla sua presenza mediatica con Il Salone delle Meraviglie. Federico è destinato a ottenere un riconoscimento ancora maggiore con la sua partecipazione all’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Diamo un’occhiata più da vicino alla vita professionale e personale di Federico Lauri, altrimenti noto come Federico Fashion Style.

Le prime esperienze

Federico ha avuto la passione di pettinare i capelli fin da bambino, utilizzando stuzzicadenti piuttosto che le tradizionali forcine. Questo interesse non si esaurisce con l’età e, a 13 anni, Federico decide di lavorare in un salone di parrucchiere di proprietà di un amico del padre. Presso il salone, prende confidenza con gli strumenti del mestiere.

Attraverso il tradizionale apprendistato, il potenziale del giovane era evidente, tanto da indurre il proprietario del salone a riconoscere la sua abilità.

Le origini di un impero

Grazie a una dedizione fuori dal comune, Federico Lauri raggiunse una pietra miliare all’età di 18 anni, quando aprì il suo primo salone nella sua città natale. Il suo tentativo imprenditoriale ebbe grande successo, soprattutto grazie all’incontro con Valeria Marini, che riconobbe le sue capacità professionali. Dopo qualche anno ha avuto l’opportunità di aprire altri due saloni a Milano e in Sardegna.

I saloni Federico Fashion Style hanno visto aumentare la clientela con un’elevata disponibilità economica grazie alla reputazione positiva generata dai loro clienti VIP. Questi clienti sono noti per il loro stile stravagante.

Federico è passato con successo da hair stylist a imprenditore, avendo aperto diversi saloni, tra cui uno di spicco in Piazza di Spagna a Roma.

Federico Fashion Style e la Hall of Wonders sono rinomati per la loro eccezionale qualità e selezione di abbigliamento.

Il successo commerciale di Federico ha attirato l’attenzione di Real Time, che lo ha contattato per creare un progetto basato sul popolare Castello delle Meraviglie. Con lo stesso stile sgargiante e la personalità gioviale del protagonista, The Hall of Wonders si è rivelato un successo fin dai primi episodi.

Le telecamere seguiranno Federico, il suo staff e i suoi clienti: è un’ottima occasione per aumentare la visibilità del locale mettendo in evidenza i suoi approcci più caratteristici, come la tintura con la Nutella e la pratica del Fly to sky.

Vola verso il cielo

La tecnica di Federico consiste nel dividere i capelli in ciocche e sospenderle a palloncini gonfiati a elio per ottenere uno speciale effetto decolorante.

Nel corso degli anni, il programma ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, che hanno trovato in Federico Fashion Style una fonte di ispirazione per la loro bellezza e un amico. Tra i personaggi di spicco, Giulia De Lellis, che condivide con il parrucchiere le stesse radici romane, Aida Yespica, Guendalina Canessa e molti altri.

Il debutto in Rai

Nel giugno 2020 apre un nuovo salone nella lussuosa Rinascente di Roma, con la presenza di Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Un anno dopo, Federico deve affrontare notevoli critiche per aver organizzato un evento a Napoli che non ha rispettato le norme di distanza sociale stabilite a causa della Covid-19.

Dopo 14 anni in cui ha seguito da vicino la crescita del suo impero salottiero, Federico ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha accettato l’invito a far parte del cast dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle. Nonostante la natura impegnativa dello show, Federico Fashion Style non si lascia intimidire. Ha una passione per la danza ed è entusiasta di avere l’opportunità di esibirsi in televisione al fianco di Anastasia Kuzmina.

Federico Fashion Style è un individuo con un background unico. Ci sono diversi fatti interessanti da scoprire sulla sua vita personale.

Federico Fashion Style è stato oggetto di molte speculazioni riguardo al suo orientamento sessuale, tuttavia ha scelto di rimanere in silenzio sulla sua vita personale. Nel 2021, il parrucchiere e influencer ha rivelato di aver sposato Letizia Porcu in giovane età, facendo chiarezza sulla situazione.

La moglie di Federico gestisce un negozio di e-commerce dove i clienti possono acquistare capi di abbigliamento che richiamano lo stile di moda che Federico offre nei suoi servizi di parrucchiere.

Nel 2017 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Sophie Maelle, concepita tramite inseminazione artificiale.