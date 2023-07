Federico Fashion Style distrutto: "Mi hanno tolto la casa, era il regalo dei miei genitori" - Controcopertina

Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere delle star, si è aperto e ha condiviso con i suoi follower su Instagram un momento difficile della sua vita. In un post commovente, ha rivelato che presto dovrà abbandonare la sua amata casa. Dopo il coming out, la sofferenza per la separazione e la paura di non poter più vedere spesso sua figlia Sophie, Federico si trova ad affrontare un’onda di emozioni intense.

Federico Fashion Style racconta la sua storia:

La casa dei suoi sogni: Con indosso una camicia bianca e gli occhi gonfi di lacrime, Federico Fashion Style si è mostrato vulnerabile sui social, condividendo con i suoi follower: “Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché a breve dovrò lasciare la mia casa.” Ha poi voluto condividere con loro un momento di tristezza profonda. La sua casa rappresenta il luogo in cui è nato e cresciuto, un dono prezioso dei suoi genitori. In questa dimora risiedono tutti i loro sacrifici e la loro vita. Suo padre, racconta sua madre, ha lavorato duramente per costruire la casa che poi gli hanno regalato. Hanno donato una casa anche a suo fratello, per aiutarli a realizzarsi e sostenerli, come fanno tutti i genitori. Federico ha personalizzato la sua dimora, rendendola barocca e particolare, riflettendo così la sua personalità. Ogni dettaglio è stato curato con impegno e sudore, frutto del suo lavoro. Non ricorda di essersi divertito in discoteca o di aver vagato troppo quando aveva 18 anni, poiché ha sempre lavorato e ha desiderato seguire la sua strada come parrucchiere. Non ha mai chiesto nulla a nessuno, soprattutto ai suoi genitori. Ogni scelta è stata fatta dentro quelle mura, poiché quella era la casa dei suoi sogni.

L’amarezza di Federico: Infine, con voce affranta, Federico Fashion Style conclude il suo sfogo dicendo: “Oggi mi ritrovo qui a contemplare tutto come un ricordo lontano, a causa di persone malvagie che vogliono distruggerti. Sono distrutto perché sto parlando anche a nome di altri padri che si trovano nella mia stessa situazione: padri che lavorano e poi vedono tutto loro tolto a causa della cattiveria. Non è giusto, dovrebbe esserci una legge che protegge i padri e tutte le persone che amano i propri figli. Ora devo vedere la persona che amo di più al mondo, non a casa mia, ma a casa di mia madre o di qualcuno che mi ospiterà, perché mi stanno togliendo la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? Lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e la casa di sua madre, e io devo lasciare la mia dimora. Ma dov’è la giustizia? Lei ha deciso di andarsene da qui, ma qui c’è tutto di me. Spero solo di trovare un nuovo luogo che possa chiamare casa, il mio rifugio sicuro.”

