“Se vinco ti porto in Cina”: l’errore della concorrente di Affari tuoi e la ferma risposta dello spettatore (che ringrazia Amadeus)

Durante l’episodio di “Affari Tuoi” del 26 aprile 2024, un acceso scambio ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo. La puntata ha visto protagoniste Anna e sua sorella Agnese, concorrenti del noto gioco di Rai 1, e Thanat Pagliani, un regista thailandese abituale spettatore nello studio.





Il momento clou si è verificato quando alle sorelle è stata offerta la possibilità di scambiare i loro pacchi, contenenti rispettivamente 5 euro e 30mila euro. Optando per non scambiare, una battuta di Anna ha scatenato la controversia. “Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina”, ha scherzato Anna, commento prontamente corretto dal presentatore Amadeus: “Ma cosa ci va a fare in Cina? Lui è thailandese! Portalo in Thailandia!” Questa correzione ha suscitato l’applauso del pubblico e un sorriso di Pagliani.

La reazione di Pagliani non si è fatta attendere. Attraverso un post su X (ex Twitter) e una storia su Instagram, ha espresso il proprio disappunto: “Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora, no comment.” Ha inoltre commentato la natura delle parole di Anna come cariche di ignoranza e razzismo, aggiungendo che non è piacevole ricevere insulti razzisti in un contesto nazionale come quello di Rai davanti a milioni di spettatori.

Alla fine, si è rivelato che nel pacco scelto dalle sorelle c’erano solo 5 euro, una scoperta che le ha visibilmente deluse al punto da lasciare lo studio in anticipo. Pagliani ha continuato a commentare l’accaduto, notando come la battuta infelice di Anna non avesse provocato una reazione educata e composta. Questo episodio ha sollevato discussioni tra i telespettatori, molti dei quali hanno espresso solidarietà verso Pagliani, condannando l’atteggiamento delle concorrenti.

L’episodio di “Affari Tuoi” ha sollevato importanti questioni su come la sensibilità culturale e il rispetto reciproco siano essenziali, soprattutto in piattaforme mediatiche seguite da un vasto pubblico. Questo evento sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza e educazione sulle diversità culturali, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso in ogni tipo di intrattenimento televisivo.