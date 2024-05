“Mi dicono narcisista e crudele, e sono fiera di esserlo”: guida al riconoscimento del disturbo della personalità

Kylee Rackam: La Vita di un’Influencer con Disturbo Narcisistico della Personalità





Il termine “narcisista” è comunemente associato a caratteristiche negative come l’egoismo e la manipolazione. Tuttavia, la storia di Kylee Rackam, un’influencer del Massachusetts, sfida questi stereotipi, offrendo una nuova prospettiva su cosa significhi vivere con il disturbo narcisistico della personalità.

Kylee Rackam, 27 anni, è ben conosciuta nel panorama dei social media. All’inizio dell’anno, ha cercato l’aiuto di uno psicologo che ha confermato la sua condizione attraverso un test diagnostico. “Ho sempre sentito che qualcosa in me non andava”, ha raccontato Kylee al Mirror, “e quando ho ricevuto la diagnosi, tutto ha iniziato a fare senso”.

I Segni e le Sfide del Disturbo Narcisistico

Da sempre, Kylee ha mostrato i sintomi classici del disturbo: un bisogno costante di adorazione, mancanza di empatia, arroganza, invidia, e l’impellente necessità di essere ammirata. Questi segni, come spiega Kylee, dovrebbero essere identificati da uno specialista. La scoperta di soddisfare sette dei criteri necessari per la diagnosi è stata una rivelazione. “Odio quando le persone abusano del termine ‘narcisista’ senza conoscere la realtà di questo disturbo”, confessa. “Per essere diagnosticato, devi soddisfare almeno cinque criteri. Io ne ho sette”.

Il Percorso Verso la Guarigione e l’Autocomprensione

Vivere con questo disturbo non è stato semplice per Kylee, che ha spesso intrapreso relazioni tossiche e ha lottato contro la propria necessità di essere al centro dell’attenzione. Ha ammesso di aver sfruttato le persone per raggiungere i propri scopi, causando sofferenza. “A volte ignoravo le persone di proposito”, racconta, “per vedere il loro panico nei messaggi ignorati, mentre io postavo storie e foto sui social per mostrare disinteresse”.

La svolta è arrivata quando Kylee ha deciso di affrontare il suo comportamento. Grazie alla terapia, ha iniziato a migliorare e a capire meglio il proprio disturbo. “Prima non riuscivo ad amare veramente le persone, tutto ciò che facevo era motivato dal desiderio di ottenere qualcosa”, riflette. “Ora, grazie all’aiuto psicologico, mi sento rinata e decisamente meglio”.

L’Impegno di Kylee nella Sensibilizzazione sul Narcisismo

Per aumentare la consapevolezza su questa condizione spesso fraintesa, Kylee ha creato un profilo Instagram dove condivide dettagli della sua vita quotidiana e i lati meno conosciuti del suo disturbo. Il suo fidanzato, diagnosticato sociopatico, appare frequentemente nei suoi video, insieme lavorano per sfatare i miti e correggere le percezioni errate riguardo a relazioni tossiche e disturbi della personalità.

Nonostante le difficoltà, come le minacce di morte ricevute a causa del suo disturbo, Kylee rimane determinata a fare la differenza. “Ricevere queste minacce non mi scoraggia; parlando apertamente di narcisismo, posso aiutare altri a riconoscere i sintomi e a cercare aiuto in tempo”, conclude Kylee.

Attraverso il suo viaggio, Kylee Rackam non solo ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita, ma ha anche aperto una finestra sulla realtà del vivere con un disturbo narcisistico della personalità, contribuendo significativamente alla comprensione e alla desensibilizzazione di questo complesso disturbo.