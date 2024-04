Sulmona, auto si sfrena e termina contro il dehors di un bar: sei feriti, due dei quali sono minori

Nel cuore di Sulmona, un grave incidente ha scosso il tranquillo pomeriggio di oggi, causando ferite a sei persone, tra cui due minori. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 in Largo Faraglia, una zona notoriamente vivace e frequentata del centro storico. Una Ford Eco Sport, appartenente a un turista e inizialmente parcheggiata, ha perso il controllo, investendo tavoli e sedie di un locale e colpendo alcuni clienti.





La vettura, dopo essersi messa in movimento in modo incontrollato, ha percorso diversi metri prima di schiantarsi violentemente contro l’area esterna del bar, creando panico tra i presenti. Le immagini del luogo mostrano una scena di caos, con mobili e oggetti personali sparsi intorno.

Tra i feriti, due bambini e un giovane che ha tentato eroicamente di arrestare la corsa dell’auto, riportando ferite a una gamba. Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove stanno ricevendo le cure necessarie.

Risposta delle Autorità e Danni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia e i vigili urbani, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi e stabilire eventuali responsabilità. La titolare del bar colpito dall’auto ha dichiarato che i danni materiali ammontano a circa 2.000 euro, sottolineando come si sia sfiorata una vera e propria tragedia.

Questo incidente solleva nuovamente questioni importanti sulla sicurezza nelle aree urbane e sulle misure preventive da adottare per proteggere cittadini e visitatori nei centri storici. La comunità di Sulmona e le autorità locali potrebbero considerare l’implementazione di ulteriori strategie di sicurezza, come barriere protettive o regolamenti più severi per il parcheggio, per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

La comunità locale, ancora sotto shock, si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, sperando in una pronta guarigione per tutti gli coinvolti. L’incidente di oggi a Sulmona è un duro promemoria di quanto sia cruciale mantenere e migliorare continuamente le misure di sicurezza urbana per proteggere la vita delle persone.