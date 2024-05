Terribile incidente sull’autostrada: bambino in condizioni critiche, diversi feriti.

Un incidente stradale serio si è verificato sulla A9 Milano-Como, nel tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, direzione Milano, coinvolgendo due autovetture e causando feriti gravi. Tra questi, un bambino di 12 anni ha subito un arresto cardiocircolatorio a seguito dello scontro, ed è stato immediatamente rianimato sul posto prima di essere trasportato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.





Le vetture coinvolte nell’incidente sono state identificate come una Mercedes Classe C e una Honda HRV. La dinamica dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di conferma, suggerisce che il drammatico scontro sia avvenuto quando l’auto che trasportava una famiglia straniera di quattro persone ha tentato una manovra di inversione a U sulla corsia dell’autostrada, causando la collisione con la seconda auto che non ha avuto la possibilità di evitare l’impatto.

Gli altri occupanti dei veicoli hanno riportato varie lesioni. Una donna di 39 anni è stata trasportata all’ospedale di Legnano con traumi all’addome, mentre un’altra donna di 56 anni ha subito traumi all’addome, alla schiena e all’arto superiore, ed è stata ricoverata per le cure necessarie. Il conducente di 52 anni di una delle auto coinvolte ha subito un trauma all’arto superiore ed è stato trasferito all’ospedale San’anna di Como. Una ragazzina di 16 anni è apparsa illesa ma sotto shock.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità sull’A9, con la chiusura degli ingressi in direzione sud per consentire i soccorsi e le indagini sull’accaduto. Questo evento sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza stradale per prevenire situazioni pericolose sulle autostrade.

La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità stanno lavorando per riaprire la strada al traffico il prima possibile, minimizzando l’impatto sulla circolazione e garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire completamente le cause e le responsabilità legate a questo grave incidente.