Pino Insegno, il volto protagonista su Rai con L'Eredità e Il Mercante In Fiera: "La mia storia parla per me" - Controcopertina

Pino Insegno, volto amatissimo del pubblico televisivo, è tornato sotto i riflettori con due programmi nei nuovi palinsesti della Rai. Durante la presentazione della nuova offerta Rai a Napoli, Insegno ha affrontato le polemiche con una sicurezza tranquilla, affermando che è la sua storia a parlare per lui dopo 40 anni di carriera nel mondo dello spettacolo.

Pino Insegno e la forza della sua storia:

Un commento senza polemiche: Insegno non si fa coinvolgere dalle polemiche, affermando con serenità: “Non vedo polemiche. Rispondere a tali polemiche sarebbe alimentarle. Leggo anch’io i giornali e mi diverto a sentire cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare sul campo quello che valgo, sono 40 anni che faccio questo mestiere.” Durante la presentazione a Napoli, circondato da giornalisti e telecamere, Insegno rimarca che è la sua storia a parlare per lui.

La storia visibile a tutti: Con un sorriso, Insegno risponde alle domande sulla premiazione di Meloni con una risata e dice: “Sono esattamente 40 anni, a giugno, dal primo provino. Garinei, Verde e Siena mi notarono nell’Allegra Brigata e Bramieri ci scelse per fare il sabato sera su Rai1. Ora siamo nel 2023 e devo menzionare anche le quasi duemila puntate con la Premiata Ditta.” Insegno spiega che l’importante è affrontare ogni impegno come se fosse la prima volta, mantenendo un approccio rispettoso nei confronti del pubblico. Lui è come un bambino che cerca il riconoscimento al semaforo rosso, desiderando che le persone lo riconoscano. La sua vita è stata un susseguirsi di fatiche e dimostrazioni di sé, dal primo provino come doppiatore fino ai suoi successi come presentatore e conduttore televisivo.

La carriera di successo: Insegno sottolinea di aver sempre cercato di fare del suo meglio in ogni ambito in cui si è cimentato. Non ha mai sbagliato, persino allo Zecchino d’oro, raggiungendo record di ascolti. Per lui, l’importante è fare bene il proprio mestiere e il pubblico gli vuole bene indipendentemente da ogni cosa. Non è soltanto una questione di conoscere le persone giuste, ma di lavorare duramente e dimostrare il proprio valore. Insegno afferma che il suo ritorno in un programma preserale, come Il Mercante In Fiera su Rai2, è finalizzato a portare attenzione a una rete che potrebbe essere meno in vista in questo momento. L’obiettivo è fidelizzare un pubblico alternativo ai programmi di informazione, offrendo un format interessante come Il Mercante In Fiera. Insegno si considera parte di una squadra che non lotta per i massimi riconoscimenti, ma che mira a fare un buon lavoro. Nel 2023, prenderà il posto di Flavio Insinna a L’Eredità su Rai1, ma sottolinea che nessuno si è mai chiesto perché lui non fosse più presente dopo 500 puntate di un programma preserale.

Conclusione: Pino Insegno, con la sua lunga e ricca carriera nel mondo dello spettacolo, affronta le polemiche con tranquillità, affermando che è la sua storia a parlare per lui. Dopo 40 anni di successi, Insegno si prepara ad affrontare nuove sfide televisive con determinazione e passione, continuando a dimostrare il suo valore sul campo. Il pubblico non ha mai smesso di amarlo, e Insegno continua a lavorare con impegno per offrire sempre il meglio al suo pubblico.