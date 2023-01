Federico Perna chi è il fidanzato di Guendalina Tavassi

Dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi ha scoperto con gioia un nuovo amore: la relazione appassionata con l’imprenditore Federico Perna. La coppia ha reso pubblica la propria relazione l’estate scorsa, con una beata fuga a Mykonos.

Guendalina, ex gieffina, e l’imprenditore campano erano follemente innamorati quando si sono uniti in matrimonio nel 2013. Il loro bellissimo matrimonio ha dato loro due preziosi figli, Chloe e Salvatore. Purtroppo, nel 2020, la loro storia ha preso una piega straziante quando sono stati diffusi online dei video privati di Guendalina. Come se non bastasse, Guendalina ha coraggiosamente testimoniato via Instagram le violenze subite dal marito, mostrando i segni sul proprio volto. Questo ha portato D’Aponte in carcere e la fine del loro matrimonio. Nonostante ciò, Guendalina è riuscita a ritrovare l’amore.

Dopo un periodo difficile, Guendalina Tavassi ha trovato conforto in Federico Perna. Imprenditore di successo di 35 anni, Federico è proprietario di un ristorante di green sushi e cibo esotico nella zona di Ponte Milvio a Roma. Guendalina e Federico si sono legati a questo locale, dove l’ex gieffina ordinava cibo da asporto. I due si sono rapidamente innamorati e hanno recentemente dichiarato la loro relazione sui social media. Federico non fa parte del mondo dello spettacolo, quindi si sa poco di lui, ma la cosa più importante è che ha aiutato Guendalina a superare le esperienze passate con il marito e a ritrovare il sorriso.

Guendalina Tavassi e il suo amato Federico Perna stanno insieme e questo mi riempie il cuore di gioia!

Il mio amato Federico Perna ha condiviso il suo pensiero su questa storia attraverso i social media, e sono così appassionato di ciò che ha detto!

Ho finalmente trovato la vera gioia, con una persona che significa tanto per me. Chi non la conosce non può capire, ed è ingiusto che la giudichino in base al suo passato, al suo aspetto fisico o alla scortesia della gente. È una persona vera, e dalle sue azioni e parole è anche una mamma straordinaria, e merita di essere rispettata per questo. Fin dall’inizio siamo entrate in sintonia a tutti i livelli, dalle piccole alle grandi cose, stiamo benissimo insieme e abbiamo un legame incredibile. Ho un’immensa fiducia in lei e in noi. Ciò che conta è che siamo felici, con ampi sorrisi sul viso.

Guendalina si è emozionata il giorno di San Valentino, quando ha condiviso con il mondo intero le foto con il suo amato imprenditore, accompagnate da parole sincere.

Quest’anno San Valentino è stato particolarmente speciale, perché è stato un giorno per ringraziarti per la persona incredibile che sei e per tutto quello che fai per me! Sei la cosa più bella che abbia mai scoperto, sei il tipo di amore di cui si legge nei libri e si vede nei film, la tua dolcezza, la tua sensibilità e la tua purezza sono qualcosa di difficile da trovare al giorno d’oggi. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato e sperato in un partner, e spero che tu rimanga così per sempre. Ricorda sempre che il mio amore per te rimane, non importa dove ci porterà la vita.