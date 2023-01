Federico Zampaglione chi è l’ex marito Claudia Gerini

Dal precedente matrimonio di Claudia Gerini con Federico Zampaglione, cantante e regista, è nata la seconda figlia, Linda, che oggi ha 12 anni. La prima figlia, Rosa, ha 17 anni ed è nata dal manager dell’ex marito, Alessandro Enginoli. La storia d’amore della coppia è terminata e Claudia ha avuto diverse altre relazioni, mentre Federico ha una relazione con un’altra donna.

Federico si è recentemente sposato con Giglia Marra, e la Gerini ha risposto con una dichiarazione di congratulazioni. “Sono felicissima per lui”, ha commentato, ammettendo che la situazione la stava ancora un po’ condizionando. “Mentirei se dicessi che non mi ha fatto effetto”, ha osservato la Gerini, che ora mantiene un forte legame con Federico.

Federico Zampaglione e Claudia Gerini si sono recentemente risposati e stanno cercando di allargare la loro famiglia con un altro bambino.

Federico Zampaglione e Giglia Marra si godono la loro storia d’amore, mentre Claudia Gerini sta pensando al suo futuro. In un’intervista alla rivista F, l’attrice ha rivelato il suo desiderio di avere un altro figlio all’età di quasi 50 anni.

Ha dichiarato che, in quanto donna single in Italia, non è in grado di adottare un bambino e si è chiesta perché un bambino debba essere affidato a un orfanotrofio invece che a una madre che lo ama. La Gerini ha concluso dicendo che spera che il suo appello venga ascoltato e che forse, se una celebrità ne parla, avrà un impatto maggiore.