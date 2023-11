Fedez blocca il traffico per un motivo speciale: ecco perché

Il rapper Fedez si è trovato coinvolto in un’insolita situazione in cui ha dimostrato la sua premura nei confronti di un pappagallo giallo, che, disorientato, si è trovato a rischio in mezzo al traffico cittadino.

Una serie di storie pubblicate su Instagram mostrano il cantante Fedez e il suo team mentre tentano di soccorrere un pappagallo, di un vivace colore giallo, che si è apparentemente smarrito e si aggirava confuso tra le strade di Milano. Le immagini mostrano il volatile muoversi da un lato all’altro della strada, a un’altezza molto bassa, mettendo a rischio la propria incolumità con il passaggio delle automobili.

Una Missione di Salvataggio

Fedez, insieme al suo staff, ha provato per diversi minuti a catturare l’uccellino, rischiando di essere colpiti dalle automobili, mentre i passanti assistevano alla scena. Dopo vari tentativi, finalmente è riuscito a recuperare l’uccellino, mostrando un grande impegno e sensibilità verso l’animale in difficoltà. Le storie si concludono con il rapper che si appresta a contattare l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA) per affidare l’animale nelle mani di esperti.

Dolcezza e Buona Azione

L’iniziativa di Fedez, se da un lato è stata commovente e ha dimostrato la sua gentilezza, ha anche suscitato qualche sorriso per i goffi tentativi di cattura del pappagallo, che sembrava sempre un passo avanti nel volo. Il rapper ha anche dovuto gestire la situazione con gli automobilisti, cercando di evitare ulteriori pericoli in una situazione già tesa.





Fedez: L’Amico degli Animali

Questa non è la prima volta che il rapper si trova coinvolto in un’azione di soccorso per un animale in difficoltà. L’anno scorso, a Milano, aveva dovuto richiedere l’intervento dell’ENPA per salvare un piccione rimasto incastrato sul balcone del suo appartamento tra le fioriere di vetro e la ringhiera. Ancora una volta, la prontezza dell’ENPA ha portato a un lieto fine.

Fedez, celebre non solo per la sua musica ma anche per la sua sensibilità nei confronti degli animali, ha dimostrato ancora una volta un grande impegno verso il benessere degli esseri viventi, dimostrando come anche un piccolo gesto possa fare la differenza.