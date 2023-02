Fedez contro Anna Oxa: « E’ stata maleducata, ha esagerato». Ecco cosa è successo

Fedez si è confrontato in diretta con Anna Oxa via Instagram, complimentandosi con lei per la sua esibizione al Festival di Sanremo. Chiara Ferragni, però, si è intromessa e gli ha consigliato di allontanarsi dall’argomento. Fedez ha poi continuato la conversazione con la pagina Trash Italiano, parlando di Anna Oxa.

Cosa è successo

Dopo lo spettacolo, Fedez ha conversato in diretta con Trash Italiano. Durante la discussione, l’artista ha raccontato un episodio avvenuto durante le prove.

Secondo quanto riportato, Anna Oxa avrebbe aggirato l’ordine stabilito per le prove, saltando davanti agli altri artisti che attendevano pazientemente il loro turno.

C’era una selezione di artisti che dovevano provare. Lei è arrivata e ha scavalcato la fila; eravamo tutti in paziente attesa del nostro turno, ed eravamo in tanti. Lei arrivò e passò davanti a tutti senza badare a nulla. Volevo dirle qualcosa, ma l’ho vista e ho deciso di non dire nulla. Domani sarà consapevole del suo comportamento? Non ho un’opinione forte al riguardo”. Queste le parole di Fedez che, per sua stessa ammissione, era “intossicato”.

Successivamente, Fedez si è affrettato a ribadire: “Siete liberi di incarnare qualsiasi identità scegliate. Non è accettabile sminuire chi si impegna come te. Il mio coniuge mi ha suggerito di non fare questa dichiarazione; tuttavia, certi comportamenti non possono essere tollerati….”.