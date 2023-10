Fedez e Chiara Ferragni, il loro ultimo post su Instagram è un inno all’amore familiare

Il Ritorno a Casa di Fedez: Un Ringraziamento Speciale

Una foto che ritrae le mani di Fedez – ancora con il braccialetto dell’ospedale – di Chiara Ferragni, dei loro due figli e la zampa del loro cane. Questo è il modo in cui il celebre cantante e la sua moglie hanno scelto di celebrare il ritorno a casa dopo le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli, condividendo una storia sui loro profili Instagram. “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie”, ha scritto Chiara, esprimendo la sua gratitudine.

Il Ricovero e le Condizioni di Salute di Fedez

Nel marzo 2022, l’artista è stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas. Successivamente, il 28 settembre, è stato nuovamente ricoverato a causa di due ulcere che avevano causato un’emorragia interna. Fedez è apparso debole e affaticato e domenica, dopo un altro episodio di sanguinamento, è stato necessario un intervento chirurgico urgente per suturare il tessuto con una gastroscopia. Fortunatamente, nei giorni successivi le condizioni del rapper sono migliorate, compresi i valori del sangue, permettendogli di tornare a casa.

Il Futuro di Fedez in X Factor: la Speranza dei Fan

Ora la domanda che tutti si pongono è se Fedez sarà in grado di riprendere il suo ruolo di giudice in X Factor per la fase dei live che inizierà il prossimo 26 ottobre. Nel frattempo, il suo amico J-Ax ha smentito su Instagram le voci che lo vorrebbero sostituire nel talent show: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor”. Ad attendere Fedez fuori dall’ospedale Fatebenefratelli, oltre a suo padre Franco Lucia, c’erano anche alcuni curiosi e bambini di passaggio.