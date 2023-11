Fedez svela il “terzo figlio”: Chiara Ferragni non riesce a trattenere le risate

Fedez e Chiara Ferragni, la celebre coppia del panorama VIP milanese, sembrano aver ritrovato una certa stabilità dopo mesi di difficoltà tra malattie, operazioni e polemiche. Osservando i loro recenti scambi sui social media, sembra che stiano recuperando un pizzico di quella *intimità* che li ha sempre contraddistinti.

Il ritorno della serenità

Nonostante le recenti turbolenze, l’umorismo e l’amicizia tra i due sembrano essere tornati. Fedez non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un altro figlio dopo Leone e Vittoria. Anche Chiara, nei mesi scorsi, aveva manifestato il desiderio di una terza gravidanza.

Un video svela l’indiscrezione

Nel corso di un recente video postato sui social, dove la coppia si metteva in mostra per il famoso “fit-check” che ha reso celebre la Ferragni, Fedez ha fatto un commento che ha alimentato le voci. Guardando le gambe della moglie, ha scherzato: “Se non c’era la diretta…”, riferendosi chiaramente alla puntata di X Factor di quella sera.





Chiara Ferragni placa i rumors

Guardando lo spacco della gonna di Chiara, Fedez ha aggiunto: “Mamma mia… Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava…”. A quel punto, Chiara Ferragni ha cercato di placare l’euforia del marito dicendo: “Mi lasci stare? Basta!”. Nonostante i recenti problemi, sembra che la serenità sia finalmente tornata tra i due.

Superate le difficoltà

Il più grande ostacolo per la coppia è stato il recente ricovero di Fedez per un’emorragia causata da alcune ulcere dopo l’operazione per il cancro. Ora, però, sembra che tutto sia tornato alla normalità e le cose siano tornate a posto. Quindi, si prospetta un terzo figlio per la coppia Ferragni-Fedez?