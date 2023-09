Festival di Venezia: Caterina Balivo emozionata per il bacio con Patrick Dempsey

Il Festival del Cinema di Venezia ha portato con sé momenti speciali per Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera. Questa coppia affiatata è giunta nella romantica città lagunare per partecipare al festival cinematografico e, non a caso, hanno celebrato il loro nono anniversario di matrimonio proprio nel giorno del loro arrivo. Come dice la stessa Caterina, “Venezia è sempre una buona idea” per festeggiare momenti così importanti.

Il Red Carpet di Ferrari: Il Film

La coppia si è trovata sul prestigioso red carpet della prima di “Ferrari: Il Film,” un’opera cinematografica che racconta la vita di Enzo Ferrari, l’uomo dietro al mito delle auto sportive italiane. Nel film, Adam Driver interpreta il ruolo di Ferrari, mentre Penélope Cruz è Laura Ferrari, la moglie di Enzo, e Patrick Dempsey è Piero Taruffi, il famoso pilota automobilistico, motociclistico e progettista italiano.

Una Storia d’Amicizia

La connessione tra Patrick Dempsey, Guido Maria Brera e Caterina Balivo è ben consolidata nel corso degli anni. Non è un segreto che Dempsey e Alessandro Borghi abbiano interpretato ruoli chiave nella serie TV Sky intitolata “Diavoli,” tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Questo legame ha reso l’incontro con Patrick a Venezia ancora più speciale per Caterina.

Un Bacio Che Ha Emozionato

Caterina Balivo ha condiviso l’emozione del suo incontro con Patrick Dempsey sui social media. In una storia di Instagram, poco prima di vederlo sul famoso tappeto rosso, ha scritto con entusiasmo: “Ma Patrick, scusa amore, ci sarà?” E alla fine, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Patrick si è avvicinato a Guido e lo ha abbracciato con affetto, poi si è girato verso Caterina, le ha dato un caloroso abbraccio e le ha donato un bacio affettuoso sulla guancia.

Questo gesto spontaneo ha reso Caterina Balivo ancora più emozionata, e ha voluto condividere questa gioiosa esperienza con tutti i suoi seguaci. In questo momento speciale al Festival di Venezia, l’amore e l’amicizia hanno brillato sulla passerella rossa, dimostrando che il cinema può unire cuori e anime in modo sorprendente.