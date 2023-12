Una Richiesta di Giustizia per Leone

L’atroce destino di Leone, il gattino che ha subito maltrattamenti inauditi ad Angri, suscita indignazione e solleva interrogativi sulla gravità delle pene per chi si macchia di simili crudeltà. Una fiaccolata è stata organizzata per domenica 17 dicembre per ricordare Leone e chiedere giustizia.

Il Caso di Leone Arriva in Parlamento

Il gattino Leone, vittima di un crudele atto di scuoiatura viva ad Angri, ha ottenuto visibilità a livello nazionale grazie all’intervento del deputato Francesco Emilio Borrelli, appartenente all’alleanza Verdi-Sinistra. Questo ha sollecitato una discussione sulla necessità di rafforzare le leggi contro il maltrattamento degli animali.

Mobilitazione della Comunità e Appuntamento con la Giustizia

La popolazione, ancora sotto shock per l’orrore subito da Leone, si sta unendo per la fiaccolata organizzata dalla Lega del Cane di Cava de’ Tirreni. Questo evento, programmato per domenica 17 dicembre, ha l’obiettivo di non solo chiedere giustizia per Leone ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del trattamento etico degli animali, richiamando le parole di Gandhi.





La Tragedia di Leone

Leone, il coraggioso gattino che ha resistito per alcuni giorni dopo essere stato scuoiato vivo, è diventato il simbolo della lotta contro la violenza sugli animali. La sua morte, avvenuta il 10 dicembre a causa delle gravi ferite riportate, ha commosso profondamente il personale del canile e la comunità locale.

Il caso è stato portato all’attenzione della Procura competente, con l’ENPA che ha presentato una denuncia contro ignoti. Questo tragico evento ha generato indignazione diffusa, evidenziando la necessità di un’azione più incisiva contro la violenza sugli animali e una riconsiderazione delle normative esistenti.

Questo gesto simbolico della fiaccolata rappresenta unione e solidarietà nella ricerca di giustizia per Leone e la consapevolezza della necessità di rafforzare le leggi per proteggere gli animali da simili atti barbari.