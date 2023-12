La Storia di Gregory Antisari Vittori: Figlio Russo di Patrizia Pellegrino

Una Famiglia Unica: Gregory Antisari Vittori, figlio adottivo dell’amatissima artista italiana Patrizia Pellegrino, rappresenta una toccante storia di amore e dedizione familiare. Nato nel 1997 a San Pietroburgo, Gregory è arrivato a far parte della vita di Patrizia e del suo ex marito Pietro Antisari Vittori all’età di soli tre anni, proveniente da un orfanotrofio russo.

Le Origini Russe e l’Adozione in Italia

Un Inizio Difficile: Le origini di Gregory affondano nelle terre russe, ma la sua infanzia è stata segnata dall’abbandono e dalla sua accoglienza in un orfanotrofio. Patrizia e Pietro hanno compiuto l’atto generoso di adottare Gregory, portandolo in Italia per regalargli l’affetto e la calda accoglienza di una famiglia amorevole. Questo gesto è stato definito da Patrizia Pellegrino come il suo “successo più grande”.

Vita Privata e Famiglia Ampliata

Una Famiglia Completa: Gregory, oggi ventisettenne, condivide il legame familiare con la sua sorella Arianna Vittori e suo fratello Tommaso Vittori, nati dall’unione di Patrizia con il suo primo marito. La famiglia allargata è stata la risposta all’istinto materno di Patrizia, che ha dichiarato di aver sentito un legame istantaneo con Gregory, come se lo avesse partorito lei stessa.





Un Profilo Pubblico Riservato

Dal Profondo Rispetto per la Privacy: Gregory Antisari Vittori mantiene una presenza discreta sui social media, con un profilo Instagram privato. La sua vita privata è rimasta al riparo dai riflettori, e le poche immagini disponibili sono state condivise affettuosamente da Patrizia Pellegrino. La dedica di un libro autobiografico, intitolato “Per Avere Gregory”, attesta l’amore straordinario che Patrizia nutre per suo figlio adottivo.

La storia di Gregory Antisari Vittori è un’esemplificazione di come l’amore e la generosità possano trasformare vite e creare legami indissolubili. Oggi, nell’ambito di una famiglia allargata, Patrizia Pellegrino e Gregory condividono un capitolo speciale e significativo delle loro vite.