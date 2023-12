Un Drammatico Malore nel Liceo Classico Delfico di Teramo

Incidente Inatteso: Un professore di lettere del liceo classico Delfico di Teramo ha vissuto un momento di grande difficoltà durante l’orario scolastico. Il docente, ben noto per la sua dedizione all’insegnamento della letteratura, ha improvvisamente avvertito un grave giramento di testa, che ha portato a un inaspettato collasso in classe.

Soccorsi Tempestivi e Assistenza Medica

Intervento del 118: La risposta ai soccorsi è stata rapida ed efficiente. Una squadra del 118, con un’ambulanza medicalizzata, è intervenuta prontamente sul luogo, fornendo le prime cure essenziali al docente. Successivamente, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove ha ricevuto trattamenti immediati e esami approfonditi per individuare la causa del malore improvviso.

Apprensione nella Comunità Scolastica

Preoccupazione Diffusa: La notizia dell’incidente ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici. L’ex dirigente scolastica, Loredana Giampaolo, ha condiviso le sue preoccupazioni dichiarando di non avere ancora informazioni dettagliate sulle condizioni di salute del docente.





Messaggio di Sostegno e Aspettativa di Aggiornamenti

Sostegno dalla Comunità Scolastica: L’attuale preside Iside Lanciaprima e l’ex dirigente Giampaolo si sono uniti nel manifestare il loro sostegno al docente colpito dal malore. In attesa di ulteriori informazioni, entrambi hanno espresso i loro pensieri positivi per una pronta guarigione.

Tutti nella comunità scolastica sono in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del professore, sperando che possa riprendersi velocemente. L’unità e la solidarietà tra studenti e insegnanti rimangono fondamentali in momenti di difficoltà come questo.