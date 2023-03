Fiorella Mannoia curiosità: il compagno, i figli e le canzoni più famose

Fiorella Mannoia è nata a Roma nel 1954 e festeggerà il suo 63° compleanno il 4 aprile 2017. È una cantautrice rinomata in Italia, attiva nell’industria musicale dall’età di 14 anni. La Mannoia è stata ampiamente apprezzata da più generazioni di donne ed è stata anche una figura di spicco nel movimento per i diritti civili.

Il compagno di Fiorella Mannoia, Carlo di Francesco, è un artista, musicista e produttore di grande talento. È responsabile della produzione di tutti i lavori di Fiorella e fa parte della sua band. Dal 2013 è istruttore nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Con 26 anni di differenza d’età, Carlo fa parte della vita di Fiorella da 10 anni.

Fiorella Mannoia non ha avuto figli. In una recente intervista a Vanity Fair, ha rivelato il suo desiderio di diventare madre, ma ha accettato la sua mancanza con grande compostezza: “Non ho avuto figli. Non sono venuti e non ho perseguito altre opzioni, che possono essere fisicamente e psicologicamente dolorose. Mi sono detta: ‘Se questo è il mio destino, lo accetto'”.

Fiorella Mannoia detiene il titolo di artista femminile con il maggior numero di premi vinti al Club Tenco, avendo ottenuto un totale di sei Targhe Tenco, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André.

Oltre alla carriera musicale, Fiorella Mannoia ha avuto anche una carriera di attrice di successo, con titoli cinematografici che includono:

Gianfranco Baldanello ha diretto il film del 1972 Una colt in mano al diavolo.

Il terzo giorno è arrivato il corvo di Gianni Crea (1973).

Il film di Franco Lattanzi del 1973, Six Bounty Killers, racconta la storia di un massacro.

Diretto da Ambrogio Lo Giudice nel 2003, Prima dammi un bacio è un film in movimento.

Sette minuti, film del 2016 diretto da Michele Placido, è uscito nel 2016.

Il 2 giugno 2005 Fiorella Mannoia è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Oltre alla carriera di cantante, ha avuto anche diversi impegni di attrice.

Non è possibile elencare tutte le canzoni di Fiorella Mannoia. Tra gli esempi più significativi ricordiamo: Il cielo d’Irlanda, Sally, Come si cambia, Il tempo non torna più, I treni a vapore, Oh che sarà, Le notti di Maggio, Caffè nero bollente, Quello che le donne non dicono e Quando.

Al Festival di Sanremo 2017, Fiorella Mannoia si è classificata seconda con il brano melodico “Che sia Benedetta”.