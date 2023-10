Fiorello vs. Fazio: La Stoccata del Comico a Tutt’oggi

Il noto showman Fiorello, fresco di ritorno sulle scene, non perde tempo nel gettare qualche frecciatina ironica qui e là. Questa mattina, nel secondo appuntamento di “Aspettando Viva Rai2”, ha colpito Fabio Fazio con una battuta pungente.

Il Ritorno di Fiorello

Dopo soli due giorni dal suo ritorno, Fiorello è già in piena forma e pronto a far ridere il suo pubblico con la sua caratteristica ironia. Durante una falsa telefonata con Giorgia Meloni, avvenuta sulla sua pagina Instagram per commentare la nuova manovra economica, Fiorello ha dimostrato di non risparmiare nessuno con le sue battute.

La Battuta su Fazio

Nel corso del suo programma “Aspettando Viva Rai2”, trasmesso in diretta da un bar temporaneo di Roma nord in attesa del trasferimento al Foro Italico il prossimo 6 novembre, Fiorello ha deciso di scherzare sul ritorno di Fabio Fazio. Durante la classica rassegna stampa, Fiorello ha letto un articolo che parlava della manovra Meloni, commentando: “Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?”.

Con la sua consueta arguzia, Fiorello ha dimostrato di essere pronto a tenere alto il livello di intrattenimento e di non esitare a ironizzare sui cambiamenti nell’ambito televisivo. La sua battuta su Fazio ha fatto sorridere il suo pubblico, confermando che il comico è tornato in grande stile. Resta da vedere se ci saranno nuovi siparietti comici nei prossimi episodi di “Aspettando Viva Rai2”.