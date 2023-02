Flavia Prisco chi è la moglie di Walter Veltroni? Età, carriera e figli

Flavia Prisco è un architetto sposato con Walter Veltroni dal 1982. La coppia ha due figlie, Martina e Vittoria. Sembra che Flavia Prisco sia riuscita a gestire molto bene la propria vita professionale insieme a quella di moglie e madre. In un’intervista di qualche anno fa, si è descritta come una donna indipendente e orientata alla carriera, ma anche attenta alle esigenze della sua famiglia. Ha un suo studio privato e nel corso degli anni è riuscita a destreggiarsi con successo tra lavoro e vita familiare.

Nel 2008, in un’intervista a Donna Moderna, Flavia Veltroni ha raccontato come è nata la sua storia d’amore con l’ex sindaco di Roma. Veltroni ha raccontato che si erano conosciuti al Festival della Gioventù di Berlino nel 1973 e che anche i suoi genitori si erano incontrati lì. All’epoca lei aveva 15 anni e lui 18. Veltroni ha raccontato che quando erano tornati a Roma, lui le aveva chiesto di mettersi insieme, ma lei era riuscita a dire diplomaticamente di no.

Prima di sposarsi sono stati insieme otto anni e il matrimonio è stato celebrato da un leader del Pci, Maurizio Ferrara, padre di Giuliano.

Martina e Vittoria sono figlie di Walter Veltroni, noto politico italiano.

Sulle pagine di Donna Moderna, Flavia Prisco si è descritta come “una donna che non sa cucinare, non sa scegliere i vestiti giusti per il marito e nemmeno le cravatte. Una che lavora nel suo studio, segue progetti, va nei cantieri, quando si ricorda fa la spesa, fa la fila alla posta o in banca”. Martina Veltroni, primogenita di Walter e Flavia Prisco, vive negli Stati Uniti ed è produttrice televisiva. Secondo un’inchiesta del New York Times, nel 2017 il gruppo Vice avrebbe raggiunto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di molestie.

Sono sposati da 37 anni e hanno due figlie. Quando ha incontrato per la prima volta il suo attuale marito, lei aveva solo 15 anni e lui 18. Sono praticamente cresciuti insieme, e molti di loro hanno avuto l'occasione di conoscere i loro figli. Sono praticamente cresciuti insieme e, a distanza di molti anni, si amano ancora alla follia. Si sono sposati nel 1982 e dalla loro unione sono nate due figlie: Martina, che oggi ha 31 anni, e Vittoria, che ha 28 anni.