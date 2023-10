Flavia Vento: L’Apparizione della Madonna al Parco di Roma Golf Club

Flavia Vento, la famosa showgirl, ha condiviso una straordinaria esperienza che ha avuto al Parco di Roma Golf Club. In un tweet, ha raccontato di come la Madonna sia apparsa davanti a lei vicino a una sorgente, indossando un manto azzurro, simile al colore del cielo, e con una corona di dodici stelle sulla testa. La sua apparizione è avvenuta in un contesto straordinario, e Flavia Vento ha dichiarato che la Madonna le ha comunicato un messaggio di grande importanza.

Il Messaggio della Madonna

Secondo Flavia Vento, la Madonna ha trasmesso un messaggio cruciale: l’umanità ha bisogno di preghiera. Inoltre, ha predetto che Gesù tornerà presto. Queste parole sono state un segnale di speranza e di fede per Flavia Vento e per chiunque creda in tali apparizioni.

Un Passato di Tweet sugli Alieni

Questa non è la prima volta che Flavia Vento condivide esperienze straordinarie sui social media. In passato, aveva raccontato di avvistamenti di alieni. Quando l’ex agente segreto americano David Grusch aveva testimoniato davanti al Congresso sugli UFO e sugli oggetti volanti non identificati detenuti dagli Stati Uniti, Flavia Vento aveva riaffermato la sua convinzione nella realtà degli alieni e aveva condiviso le sue esperienze personali.

Flavia Vento ha dichiarato di essere stata oggetto di scherno da parte di coloro che non condividevano le sue credenze. Tuttavia, ha sempre sostenuto che alcune esperienze straordinarie meritano di essere condivise, anche se possono sembrare incredibili agli occhi di molti.

In un mondo in cui le storie di apparizioni e incontri paranormali sono spesso considerate fantascienza, Flavia Vento ha scelto di mantenere una mente aperta e condividere le sue esperienze personali, sfidando i pregiudizi e invitando gli altri a considerare che ciò che potrebbe sembrare impossibile potrebbe invece essere straordinariamente reale.