Flavio Insinna è sposato? Ha figli? Tutto sulla sua vita privata

Flavio Insinna: vita sentimentale dello showman italiano

Chi è Flavio Insinna?

Flavio Insinna è un conduttore e showman italiano molto apprezzato, con una lunga carriera di successi e programmi televisivi che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Stato civile: sposato o no?

Flavio Insinna è sposato? Al momento, la risposta è no. Tuttavia, ciò non significa che non sia stato sposato in passato. Curioso, vero?

Figli: la scelta personale

Ha Flavio Insinna dei figli? La risposta è no. Il noto conduttore TV non è mai diventato padre per scelta personale. Ecco le sue motivazioni:

È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono

Ex moglie: un matrimonio annullato

Flavio Insinna non è attualmente sposato, ma ha una ex moglie. O quasi. Nel 2016, il conduttore decise di annullare le nozze annunciate con la fidanzata storica Mariagrazia Dragani. Le motivazioni di questa scelta non sono mai state rese note, ma il gossip non si è fatto attendere…

Fidanzata e compagna attuale: Adriana Riccio

Flavio Insinna ha una fidanzata? Sì! La sua compagna attuale si chiama Adriana Riccio. I due sono innamoratissimi e stanno insieme dal 2016, lo stesso anno in cui lo showman decise di annullare l’annunciato matrimonio con la ex Mariagrazia Dragani. Una coincidenza? Non ci sono conferme né smentite in merito, quindi riportiamo solo una piccola chicca di gossip.

Adriana e Flavio si sono conosciuti nello studio televisivo del game show Affari tuoi, dove lei partecipava come concorrente. Fu subito colpo di fulmine! Oggi, Insinna parla della sua dolce metà con queste parole:

È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce: Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei , non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore

Matrimonio in vista?

Per ora, non sembra che il matrimonio sia nei piani della coppia, almeno per il prossimo futuro. Ma come si suol dire, mai dire mai! Continueremo a seguire con interesse la storia d’amore di Flavio Insinna e Adriana Riccio.