Flavio Insinna è sposato? Quanti figli ha? Chi è la compagna Adriana Riccio

Flavio Insinna è l’amato volto della Rai, sempre presente sui nostri schermi! I suoi fan sono affascinati dalla sua aura enigmatica e desiderano saperne di più sulla sua vita privata: è sposato? Chi è la sua compagna?

Da tre decenni Flavio Insinna affascina il pubblico italiano con la sua presenza in televisione. A 56 anni, ha debuttato per la prima volta su Club ’92 e da allora ha condotto una serie di programmi popolari, come Affari Tuoi, La Corrida, L’eredità e Il Cantante Mascherato. Il suo entusiasmo e la sua dedizione al mestiere lo hanno reso una figura iconica della televisione italiana.

Flavio Insinna ha ottenuto un incredibile successo nella sua carriera di attore, avendo assunto ruoli da protagonista in numerose serie televisive! Da Don Bosco al commissario in Don Matteo, al poliziotto in Ho sposato uno sbirro, non sorprende che la sua carriera sia stata costellata di successi così importanti. Nonostante la segretezza che circonda la sua vita privata, sappiamo che ha una relazione d’amore con Adriana Riccio, ed è chiaro quanto siano appassionati l’uno dell’altra!

Chi è la compagna di Flavio Insinna.

Adriana Riccio, l’amata compagna di Flavio Insinna, è una veneziana di 44 anni. È appassionata di sport, in particolare di arti marziali, fin da piccola. Adriana è nata nel 1978 ed è cresciuta a Mirano prima di trasferirsi a Venezia. L’entusiasmo per lo sport l’ha accompagnata per tutta la vita.

È un’appassionata insegnante di taekwondo e il suo impegno in questo sport è stato premiato con una medaglia di bronzo ai campionati mondiali! Ama anche la boxe ed è ambasciatrice di Amiche per la Pelle, che lavora instancabilmente per la prevenzione del tumore al seno.

La storia d’amore tra Flavio Insinna e Adriana Riccio è iniziata in una puntata di Affari Tuoi nel febbraio 2016. Adriana, una concorrente veneta, non solo ha vinto un premio di 36.000 euro, ma anche il cuore appassionato del conduttore del programma. Flavio era determinato a conoscere meglio Adriana al di là dello show e si è impegnato a fondo perché ciò accadesse.

Oggi Insinna e la sua compagna restano beatamente uniti, tenendo alla loro privacy e condividendo raramente scatti di coppia sui social media. Insieme hanno creato una casa vivace, piena di amore e dei loro due deliziosi cagnolini, Minni e Lola. Insinna ha espresso la sua adorazione per la Riccio nel suo libro, Il gatto del Papa, descrivendola dolcemente come colei che ha trasformato la sua casa in un rifugio dai colori dell’arcobaleno che svanisce ogni volta che devono separarsi.

L’affascinante e carismatico Flavio Insinna ha trovato l’amore e ha messo su una famiglia tutta sua?

Flavio Insinna custodisce ferocemente la sua vita privata e sta con la sua attuale compagna da sei anni. Quando ha sposato Graziamaria Dragani, giornalista e autrice televisiva, senza cerimonia nuziale, ha fatto notizia! Le voci di nozze saltate, con tanto di pubblicazioni, si erano sentite nel 2016, prima che lui incontrasse Riccio.

Flavio Insinna si è aperto sulla sua idea di amore e sul perché ha scelto di non avere figli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a gennaio. Ha confessato che la rottura della sua relazione è stata dovuta al suo carattere instabile e che non si sentiva in grado di fornire il tipo di genitorialità attenta che gli aveva dato la sua famiglia. Nonostante ciò, apprezza ancora il forte legame e l’affetto che ha con la sua famiglia.