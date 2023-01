La famosa food blogger Benedetta Rossi è stata ‘svelata’ durante una puntata di L’Eredità condotta da Flavio Insinna

La passione di Benedetta Rossi per la cucina è radicata sin dall’infanzia, come lei stessa ha raccontato a DonnaD: “Da piccola ero sempre attratta dal cibo e curiosa di provare nuove cose. Le mie nonne e zie mi hanno coinvolto nei lavori di cucina fin dall’età di due anni, e questa passione è cresciuta come un gioco per me.” Nonostante il grande successo che ha ottenuto, Benedetta rimane umile e sicura di piacere per la sua semplicità e genuinità. In effetti non sa spiegare il suo successo, ma sa che il suo pubblico apprezza la realtà e non un personaggio costruito.