Flavio Insinna, sapete dove vive il conduttore de L’Eredità

Flavio Insinna è uno dei conduttori e attori più amati dal pubblico. Tuttavia, pochi sanno dove vive il 57enne romano. Scopriamo i dettagli della sua bellissima casa: non rimarrete delusi.

Flavio Insinna è un conduttore televisivo molto popolare. Da quattro anni conduce il programma di Rai 1 L’Eredità e in passato ha avuto successo con altri game show.

Flavio Insinna ha esordito nel mondo del cinema e del teatro. È conosciuto soprattutto per la sua interpretazione nella serie televisiva Rai Don Matteo, dove ha interpretato il ruolo del Capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi. La serie è stata un successo e ha avuto una durata di cinque stagioni, in cui Insinna ha recitato accanto all’attore Nino Frassica e a Terence Hill.

Insinna ha recitato in altre fiction e film sempre in Rai, tra cui Padre Pio, Don Bosco e molti altri. Ha anche molta esperienza in teatro, ed è lì che Flavio ha iniziato con la recitazione diplomandosi al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” di Roma e diretto da Gigi Proietti.

La casa di Flavio Insinna è bellissima: non crederete ai vostri occhi!

Nel 2006 ha debuttato come conduttore televisivo con il famoso programma Affari Tuoi. Il programma grazie a lui ha ottenuto ascolti molto alti, riuscendo in molte occasioni a superare Striscia la Notizia. Insomma, il carismatico conduttore è riuscito a risollevare gli ascolti che prima erano in calo.

È praticamente impossibile non amare questo grande personaggio, e la Rai non se lo lascia scappare. Flavio ha condotto Affari Tuoi fino al 2017, poi ha preso le redini de L’Eredità sostituendo Carlo Conti. Anche in questo caso il suo successo continua e gli ascolti sono sempre ai massimi storici. Si presume quindi che Insinna guadagni abbastanza da potersi permettere una bella casa.

La casa del conduttore non è solo bella, ma anche lussuosa e situata in posizione centrale a Roma, dove Flavio è nato e cresciuto. Il presentatore romano vanta un appartamento lussuoso e caratteristico, dallo stile classico con alcuni elementi moderni. Inoltre, sembra che oltre alla sua compagna Adriana Riccio, in casa ci siano 2 gattini, che offrono un ambiente tranquillo per rilassarsi e divertirsi.