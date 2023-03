Flora Canto, avete mai visto il suo vestito da sposa? Ecco quanto costa

L’abito da sposa di Flora Canto è elegantissimo: sapete chi è lo stilista? L’attrice ha svelato le prime foto del suo matrimonio top-secret con Enrico Brignano. La bella attrice ha sposato il suo Enrico dopo quasi dieci anni. Enrico ha deciso di compiere l’arduo passo con lei, nonostante alcune dichiarazioni del passato.

Flora Canto e Brignano si sono sposati, in gran segreto, il 30 luglio a Ladispoli, vicino a Roma. Il luogo da sogno che hanno scelto per la cerimonia e il ricevimento è stato l’Hotel Il Posta Vecchia della località balneare. I due sono stati molto “avari” e non hanno voluto condividere le foto del loro giorno speciale, ma quale ospite ha “rovinato” alcuni dettagli della cerimonia.

Flora ed Enrico si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile, officiata dal sindaco di Ladispoli. La donna era davvero splendida in un abito da sposa elegante e raffinato, anche se semplice. L’abito era firmato da un noto stilista.

L’abito da sposa è bellissimo! Di chi è e quanto costa?

L’attrice ha indossato un bellissimo abito bianco senza spalline con scollo a cuore, gonna ampia e lungo strascico. La linea dell’abito è semplice ma molto elegante, ed era impreziosito da alcuni punti luce e pietre brillanti.

Flora ha scelto un elegante chignon e un romantico velo per i capelli, e un bellissimo abito disegnato dalla casa di moda spagnola Pronovias. Ha ringraziato la casa di moda e ha voluto dedicare alcune parole alla direttrice artistica Alessandra Rinaudo, che ha personalizzato l’abito con i punti luce. Non si conosce il prezzo esatto dell’abito, ma il prestigioso marchio fornisce abiti che costano tra i 2.000 e i 5.000 euro.

L’attrice ha ritrovato l’amore con Enrico Brignano dopo una bella delusione d’amore. Molti non ricorderanno, infatti, che Flora è apparsa per la prima volta in TV come tronista di Uomini e Donne. Successivamente è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia e che lui l’ha lasciata in diretta tv. Qualche anno dopo, nel 2013, ha incontrato Brignano durante uno spettacolo teatrale e tra loro è scattato l’amore immediato, anche se l’attore ha usato un metodo molto particolare per corteggiarla. Oggi i due sono felici e hanno formato una bella famiglia grazie alla nascita della piccola Martina e del secondogenito Niccolò, di appena un anno.