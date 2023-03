Flora Canto ci svela la sua dieta: ecco cosa fa per mantenersi in forma

Flora Canto rivela la sua dieta sui social media e la gente si chiede come faccia a mantenersi così in forma. Ecco il suo segreto: ama il buon cibo. Che dieta segue l’attrice Flora Canto? La futura moglie di Enrico Brignano ha rivelato tutto sui social media.

È un momento magico per lei, che solo pochi mesi fa è diventata mamma per la seconda volta. Ma le gioie non finiscono qui per Flora che, il 16 settembre, ha ricevuto la proposta di matrimonio che aspettava da tempo. Il suo Enrico si è finalmente inginocchiato per chiederle di sposarlo.

È successo all’Arena di Verona mentre Brignano era in scena con il suo Un’ora sola vi vorrei. Ora la felicità non manca nella famiglia di Canto, che appare raggiante e anche in gran forma. A poche settimane dal parto, sembra aver ritrovato subito la forma fisica: qual è il suo segreto?

Flora Canto ha svelato i suoi segreti alimentari sui social media: ecco cosa fa per rimanere sana e felice!

L’attrice pubblica spesso foto di piatti deliziosi che prepara o che gusta quando mangia fuori, e non si direbbe che non sia una “buona mangiatrice”!

La foto postata oggi da Flora è un altro pasto dall’aspetto delizioso: “Quando un toast integrale con salmone e avocado incontra i carciofi fritti”, scrive, descrivendo una foto che fa venire l’acquolina in bocca. Sembra proprio che Canto si conceda qualche sfizio di tanto in tanto, come si intuisce anche dalla pizza che lei ed Enrico hanno preparato qualche sera fa.

Flora sta mostrando le sue abilità culinarie quest’estate su Rai2 nel programma “Fatto da mamma”. Ospita diverse “mamme vip” che preparano con lei le ricette preferite dai loro figli. A Tv Sorrisi e Canzoni la Canto ha confessato che il suo forte sono i primi piatti, quelli semplici: “Pasta, risotto, lasagne…”.

L’attrice ha rivelato di essere brava anche nei dolci, aiutata dalla figlia Martina che, però, non ama mangiare le verdure. Anche Enrico è bravo in cucina, il suo forte è la pizza fatta in casa e il barbecue.