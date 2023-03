Flora Canto ricorda il matrimonio con il marito Enrico Brignano: svela l’imprevisto

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati con una grande cerimonia a picco sul mare. Tuttavia, il matrimonio non è stato privo di inconvenienti.

Il matrimonio della coppia romana è stato uno degli eventi più chiacchierati e seguiti dell’estate. La coppia ha celebrato l’evento il 30 luglio, dopo 9 anni insieme e due splendidi figli.

Il sogno d’amore di Flora Canto ed Enrico Brignano si è avverato con il matrimonio, nonostante Enrico fosse inizialmente riluttante. I due si sono conosciuti nel 2013 mentre lavoravano a uno spettacolo teatrale e si sono innamorati immediatamente. Entrambi non erano stati molto fortunati in amore in passato: Enrico era già stato sposato e aveva divorziato dopo pochi anni.

Flora, dopo una storia nata a Uomini e Donne ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia finita, però, in diretta con un tradimento mentre lui era al Grande Fratello. Ad oggi, la donna ha trovato la serenità accanto al suo Enrico, che è riuscita a sposare con una cerimonia in una location mozzafiato. Il giorno più bello della sua vita, però, non è iniziato sotto i migliori auspici: ecco tutti gli imprevisti.

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano è stato pieno di sorprese.

I dettagli sono stati rivelati dalla stessa donna al settimanale Gente. Lei e Brignano hanno voluto mantenere il segreto sulla cerimonia fino al momento in cui si è svolta. Prima di allora non era stato rivelato nulla, né la data, né il luogo, né il vestito.

La coppia si è sposata all’Hotel Posta Vecchia di Palo Laziale, vicino a Ladispoli. L’hotel si trova con una splendida vista sul mare ed è anche una bellissima villa rinascimentale, ricca di tesori.

Nonostante gli aspetti promettenti, Flora ha rivelato che ci sono stati alcuni intoppi dell’ultimo minuto nel giorno speciale. Lei e Henry hanno dormito nella villa la notte prima del matrimonio e, all’alba, è stata svegliata da alcune gocce di pioggia contro il vetro della finestra.

Fortunatamente il maltempo è passato in fretta, lasciando spazio al sole. Tuttavia, poco dopo Enrico si svegliò con la schiena completamente bloccata dal colpo della strega, tanto da non riuscire a stare in piedi. Canto dovette fargli un’iniezione per farlo camminare.

Fortunatamente, il resto della giornata è filato liscio e i due hanno potuto finalmente celebrare il matrimonio dei loro sogni, completando la loro vita familiare.