Floriana Floris, chi era la donna uccisa dal compagno Paolo Riccone: una storia di Vita e Morte - Controcopertina

In un tranquillo paesino nel cuore dell’Italia, una storia agghiacciante si è svolta dietro porte chiuse. Floriana Floris, madre e compagna, è stata tragicamente strappata dalla vita. Seguiamo il corso degli eventi che hanno coinvolto lei e il suo compagno, Paolo Riccone.

Incisa Scapaccino: Il Teatro della Tragedia

Incastonato nella bassa valle Belbo, nell’Astigiano, sorge Incisa Scapaccino, un piccolo gioiello di un paese con una popolazione di appena 2.000 anime. È qui che la storia di Floriana Floris, 49 anni, e Paolo Riccone, 50 anni, ha raggiunto il suo tragico culmine.

La Notte Oscura

Riccone, in un momento di follia, ha ucciso la compagna a coltellate. La profondità della sua tormentata psiche può solo essere immaginata, dato che ha vegliato sul corpo senza vita di Floriana per due giorni, prima di tentare di togliersi la vita.

Chi Era Floriana Floris?

Originaria di Milano, Floriana era la madre di due figli avuti da una precedente relazione. Da poco si era trasferita a Incisa Scapaccino con Riccone. La coppia aveva vissuto in diverse città, prima di stabilirsi nel paese natale di lui.

Floriana: Una donna che aveva recentemente manifestato problemi psichiatrici.

Paolo Riccone: Un uomo di 50 anni, consulente a Roma e originario dell’Astigiano.

Riccone era tornato nella casa di famiglia per assistere il padre gravemente malato, che è poi deceduto l’3 maggio.

Il Destino Si Svela

Le giornate passano in silenzio, fino a quando l’allarme viene dato dalla figlia di Floriana. Preoccupata per non essere riuscita a contattare la madre, e con i vicini che notano l’auto di Floriana parcheggiata nello stesso posto da giorni, la polizia viene chiamata.

Il Ritrovamento

Riccone viene trovato con ferite autoinflitte e portato in ospedale in condizioni critiche, sotto la sorveglianza dei carabinieri. Floriana viene trovata senza vita.

La Comunità in Lutto

Il piccolo paese di Incisa Scapaccino è sconvolto. Il sindaco, Matteo Massimelli, esprime il suo sgomento e il dolore della comunità, che si unisce alle famiglie colpite da questa tragedia. La coppia non era molto conosciuta in paese, ma la notizia ha scosso profondamente la comunità.

Indagini in Corso

I carabinieri, con il coordinamento della procura di Alessandria, stanno conducendo indagini per fare luce sugli eventi. L’autopsia fornirà ulteriori dettagli.

Conclusione

In un mondo in cui spesso diamo per scontata la normalità della vita quotidiana, storie come questa ci ricordano che dietro ogni porta può nascondersi una tragedia. Incisa Scapaccino piange la perdita di una delle sue abitanti, e le menti di tutti coloro che la conoscevano saranno per sempre segnate da questo evento devastante.