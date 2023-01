Francesco Bruno chi è? Età, malattia, figli, moglie, carriera, Mostro di Firenze era

Francesco Bruno, un famoso criminologo di Cosenza, è scomparso. La causa della sua morte è stata annunciata come un ictus. Il sindaco di Celico, dove Bruno è nato, ha dato l’annuncio su Facebook. Bruno era un esperto in medicina e criminologia, ed era conosciuto per aver lavorato sui casi più noti di omicidi in Italia, tra cui quello del Mostro di Firenze, collegando gli omicidi all’esoterismo. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua morte o su eventuali malattie di cui poteva soffrire. Bruno era sposato con la professoressa Simonetta Costanzo, con la quale aveva un figlio di nome Alfredo.