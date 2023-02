Francesco Motta chi è il marito di Carolina Crescentini? Età, lavoro e figli

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Carolina Crescentini ha parlato della sua storia d’amore con Francesco Motta. L’attrice e l’attore si sono sposati da soli a New York, lei con una camicia degli Aereosmith e lui vestito in modo casual. Carolina ha dichiarato: “È stato un matrimonio deciso in 24 ore, è stato bello farlo da soli. Poi l’abbiamo fatto in Italia, ma è stato diverso: era l’unione delle nostre famiglie e dei nostri amici”.

Carolina Crescentini ha aggiunto che è stato un duro colpo emotivo quando hanno scoperto di non potersi risposare in Italia dopo essersi sposati negli Stati Uniti. Tuttavia, lei e suo marito Francesco cercano di sorprendersi a vicenda in molti modi e sono riusciti a farlo anche durante la pandemia.

Francesco Motta è il marito di Carolina Crescentini. Meglio conosciuto come Motta, è un cantante noto nella scena indie italiana. I due si sono conosciuti cinque anni fa, nel 2017, e la loro storia d’amore è scoppiata poco dopo. Sul red carpet del film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”, datato febbraio 2018, i due sono usciti allo scoperto, dandosi un bacio appassionato davanti ai fotografi. In ogni caso, la loro vita privata è tenuta molto “riservata”, ed è raro vedere Francesco Motta e Carolina Crescentini sui giornali rosa. Si sa per certo che la coppia sembra molto affiatata, come traspare dal profilo Instagram di entrambi, dove i due sono spesso fotografati ai concerti di lui, o comunque in situazioni di svago e serenità.

Francesco Motta è nato a Pisa il 19 ottobre 1986. Ha fondato il gruppo Criminal Jokes e successivamente si è trasferito a Roma per studiare composizione. Ha prodotto diverse canzoni per film e documentari. Nel 2016 ha pubblicato il suo album di debutto da solista La fine dei vent’anni. Ha vinto la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2019 insieme a Nada.