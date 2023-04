Francesco Totti e Noemi, mamma Fiorella ha dato il benestare

Nato nel 1977, Pantano condivide un’infanzia con Totti, avendo entrambi conosciuto e giocato a calcio insieme. Anche Giancarlo è un ex calciatore professionista di Serie B, avendo militato in squadre come Pistoiese, Cisco Lodigiani, Igea, Latina, Frascati e Fidene prima di ritirarsi nel 2011. Attualmente è padre di un bambino ed è legato a Elisa Barbieri. Dal 2021 è l’allenatore del Totti Sporting Club.

All’evento, l’ex capitano della Roma ha voluto al suo fianco non solo Noemi Bocchi, con cui si mostra pubblicamente da quasi un anno, ma anche sua madre Fiorella. Francesco è molto legato a lei, ancor di più dopo la scomparsa del padre Enzo a causa del Covid nel 2020. Mamma Fiorella ha mostrato grande affetto nei confronti della nuova compagna di suo figlio e ha anche condiviso qualche timido sorriso con gli altri ospiti. Non è un momento facile per lei, visto che il rapporto tra nuora e suocera è per sempre. Le grandi finestre del ristorante Isola del Pescatore, affacciato sul mare, offrivano un panorama incantevole al tramonto.

Si è sempre vociferato che mamma Fiorella non fosse particolarmente vicina a Ilary; le due si sono viste raramente durante gli anni di amore tra suo figlio e la conduttrice. Riguardo alla separazione e al suo pensiero al riguardo, Totti ha dichiarato che sua madre “non ha detto nulla, soffre in silenzio”. La separazione tra Totti e Blasi rimane giudiziale, poiché i due non riescono a trovare un accordo, soprattutto riguardo la villa all’Eur di 1.400 metri quadrati, che è stata il luogo del loro lungo matrimonio di 17 anni. Vi è anche il discorso sull’assegno di mantenimento per i tre figli. Invece, non sembra essere previsto (o richiesto) alcun mantenimento per Ilary.

Ilary si è distinta alla conduzione dell’Isola dei Famosi e sulla copertina di “Chi”, dove ha rivelato: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. (…) I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”. Inoltre, durante la sua recente apparizione a Verissimo da Silvia Toffanin, Ilary non ha discusso del divorzio (lo farà quando sarà il momento giusto, ha ringraziato per il rispetto in questo periodo delicato), ma ha accennato all’amore, un amore che per lei “Bastian” rappresenta. E, parlando ancora di amore, quando un amore finisce, non è detto che debbano iniziare sempre delle guerre.