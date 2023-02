Francesco Totti e Noemi tornano insieme? Avvistati nel ristorante romano

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati in un noto ristorante di Roma, mettendo definitivamente a tacere le voci di una crisi tra i due. Nonostante le recenti speculazioni sul fatto che l’ex campione della Roma volesse ricongiungersi con Ilary Blasi, le foto postate da Deianira Marzano hanno smentito tutto.

Le foto insieme

L’esperta di gossip rivela un’incredibile segnalazione da parte di una sua affezionata follower, che consiste in due foto di Totti e Noemi a cena romantica a Roma. La coppia sembra essere in felice armonia, senza alcun segno di tensione tra i due. È probabile che i due abbiano attraversato un periodo di difficoltà, ma sembra che si siano completamente riconciliati.

Una nuova vita

Noemi e Totti stanno per festeggiare una tappa fondamentale della loro relazione – un anno di fidanzamento – e hanno in mente un bel futuro insieme, con matrimonio e figli. In mezzo a tutto questo, però, sembra che Pupone e Ilary abbiano raggiunto un accordo pacifico per la separazione e che il clima tra loro non sia più teso.