Frontman dei Placebo indagato per vilipendio a Giorgia Meloni: la Procura di Torino apre un’indagine

La Procura di Torino ha aperto un’indagine per vilipendio delle istituzioni nei confronti di Brian Molko, il frontman del famoso gruppo musicale britannico Placebo. Le indagini sono scaturite in seguito alle offensive dichiarazioni del cantante rivolte alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un concerto tenutosi a Stupinigi, vicino a Torino, nel contesto del festival musicale ‘Sonic Park’.

Insulti dal palco:

Durante la serata dell’11 luglio, Brian Molko, 41 anni, ha pronunciato insulti contro Giorgia Meloni dal palco, attirando l’attenzione dei presenti. I Carabinieri, prontamente informati dell’accaduto, hanno presentato una segnalazione al pubblico ministero presso la Procura di Torino. Il vilipendio delle istituzioni è un reato grave contemplato dal codice penale italiano, che può comportare severe sanzioni se dimostrato.

Riserve di commento:

Al momento, il gruppo musicale Placebo, riconosciuto a livello internazionale, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’incidente. Anche Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia e attuale Presidente del Consiglio, non ha ancora commentato l’accaduto. La vicenda rimane quindi aperta, mentre le autorità competenti proseguono l’indagine per fare chiarezza sulla questione.