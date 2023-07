Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi non dovresti aspettarti di muovere in qualche modo il tuo partner se non parli d’amore. Concediti una canzone tra i denti se riesci a ottenere una lacrima di coccodrillo. Nonostante la tua buona volontà e prova, non importa quanto duramente ci provi, non sarai in grado di convincerlo della tua sincerità. E, anche se sei più testardo di un mulo, ci sono momenti in cui devi saper cedere. Non abbiate fretta e aspettate fino a domani per cambiare la situazione.

Toro

Oggi tutto ciò che riguarda la tua vita privata potrebbe diventare il centro delle tue preoccupazioni. Se sei single da un po ‘di tempo, potrebbe esserci un momento in cui vuoi tentare la fortuna con una relazione che è importante per te o addirittura impegnarti seriamente. D’altra parte, se vivi in coppia, potresti avere certi desideri di indipendenza. Pensa attentamente prima di prendere una decisione e cerca di trovare il giusto equilibrio tra la tua vita amorosa e la tua tanto agognata libertà.

Gemelli

Oggi la vostra fiamma interiore potrebbe essere riaccesa vedendo di nuovo una delle vostre antiche conquiste. Improvvisamente, potresti sentirti sopraffatto da sentimenti che pensavi di aver dimenticato. Ma non lasciarti invadere dalla nostalgia. È vero che avete avuto bei momenti, ma se non state insieme, probabilmente è perché lui non è l’amore della vostra vita. Quindi non fermarti, continua per la tua strada e guarda solo al futuro.

Cancro

Approfitta di questa giornata per mettere sul tavolo i diversi punti di vista che si frappongono tra te e il tuo partner. Sai che tendi ad essere inflessibile e a volte decidi per entrambi. Quindi è essenziale che tu faccia uno sforzo per ascoltare gli altri. Esponi le tue rispettive argomentazioni e vedrai che con un po ‘di buona volontà sarai d’accordo senza discutere.

Leone

Oggi potresti dimostrare di possedere un carisma così speciale, che sarà molto utile quando si tratta di raggiungere i tuoi interessi. Anche il tuo partner non se ne lamenterà, ma piuttosto farà il contrario. Inoltre, se hai avuto una riunione a cui partecipare o un discorso da dare, il tuo magnetismo affascinerà il tuo pubblico in modo tale da provocare passioni a catena. Preparati perché sarai la star della giornata e sarai al centro dei riflettori.

Vergine

Oggi alcuni eventi che potrebbero essere molto interessanti potrebbero volare attraverso la tua testa. Se sei single, potresti avere un incontro inaspettato e che, inoltre, sarà pieno di fascino. Pensa di essere all’inizio di una nuova fase della tua vita personale in cui tutto indica che sarà molto favorevole in campo sentimentale. E se vivete in coppia, ora è il momento di fare un altro passo nella vostra relazione e di mettervi in gioco anima e corpo.

Bilancia

Questa giornata potrebbe procurarvi molte soddisfazioni in campo sentimentale. Uno sconosciuto potrebbe regalarti un mazzo di fiori sulla terrazza di un bar o anche il tuo partner potrebbe sorprenderti e inginocchiarsi per strada per chiederti di sposarlo. Il vostro fascino personale non mancherà di portarvi grandi gioie. Da questo momento, dimentica i momenti che hai trascorso da solo e considera i progetti come una coppia.

Scorpione

Oggi dovresti guardare i tuoi modi e in questo modo vedrai che tutto ciò che fai per sedurre il tuo partner avrà la sua ricompensa. Tuttavia, cerca anche di collaborare e condividere i tuoi sentimenti invece di cercare di imporre le tue opinioni senza considerazione per gli altri. Sii tenero. Anche senza parlare, i tuoi desideri leggeranno nei tuoi occhi e ammorbidiranno significativamente l’atmosfera in cui sei immerso.

Sagittario

Potrebbe essere che oggi tu abbia la sensazione di essere un’anima addolorata che vaga alla ricerca della sua dolce metà. Se sei ancora single, per favore non scoraggiarti. È probabile che in larga misura tu sia responsabile della tua solitudine perché tendi a sognare una perfezione che non esiste. Prenditi il tuo tempo per riflettere su ciò che ti aspetti da una relazione romantica e guarda meno intransigentemente le persone intorno a te.

Capricorno

Oggi potresti trovarti di fronte a grandi opportunità in campo sentimentale ed è tempo di approfittarne. Ma devi accettare senza paura che parte della tua vulnerabilità sia mostrata. Tendi a mostrare una certa tendenza a cercare di controllare gli altri a tutti i costi e, a volte, dimentichi che anche a te piace essere dominato. Un consiglio, evita di bullizzare i tuoi cari con il tuo carattere forte. Sei molto più fragile di quanto pensi.

Acquario

In questi ultimi mesi hai lavorato così duramente, che la tua condizione fisica ha iniziato a soffrire. Ecco perché dovresti fare una pausa oggi. Esci con i tuoi amici, vai al cinema per vedere un film o invita il tuo partner a cena in un ristorante gastronomico. Hai assolutamente bisogno di prenderti una pausa e uscire dal tuo isolamento. Vi farà molto bene cambiare la maschera della concentrazione con quella della gioia.

Pesci

Non aver paura di essere aggressivo quando si tratta di difendere le tue idee. Oggi non c’è motivo per te di nascondere quali sono i tuoi obiettivi o di aver paura di parlare dei progetti che hai in mano e che vuoi che si realizzino. I tuoi sogni non saranno infranti. È tempo per te di prendere le redini ed essere padrone del tuo destino. Dovresti essere rispettoso dei tuoi cari e rispettare i loro sentimenti, ma non ipotecare i tuoi sogni per loro.