Oroscopo Paolo Fox domani 18 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi riceverete riconoscimenti e rafforzerete e consoliderete i vostri legami. Spenderai troppa energia, che ti esaurirà, quindi prenditi del tempo per respirare. Hai bisogno di questo per rimanere efficace. La possessività è la causa della tua irrequietezza nelle relazioni d’amore, sia che siano tue o del tuo partner. È tempo di sistemare le cose e capire che devi sbarazzarti di questo problema per andare avanti. Dovrai lavorare sulla tua capacità di mantenere le relazioni ed essere più aperto all’ignoto.

Toro

Oggi raccoglierete i frutti degli sforzi che avete compiuto il mese scorso. Avrai qualcosa da festeggiare! Una sensazione interiore di benessere ti permetterà di mettere molte idee in prospettiva. La serenità ti renderà più forte. Sentirai una dolce euforia interiore. Se sei in una relazione, sarai in grado di assaporare con calma la situazione. Coloro che non hanno fantasie saranno in grado di cambiare la loro strategia in modo positivo. La tua serenità si sta diffondendo positivamente intorno a te.

Gemelli

Non essere negligente con le scartoffie ed eviterai di creare complicazioni. Stai diventando più distratto. La tua bassa energia è il risultato della tua inattività; Esercizio! Dovrai affrontare una lotta verbale tesa con il tuo partner. Faresti meglio a guardare la tua lingua! Troverai difficile aprirti emotivamente, ma non proteggerti senza motivo. Oggi potresti essere sopraffatto da molti dettagli e questo tende a farti dissipare. Cerca di stabilire le priorità.

Cancro

Oggi sarete in grado di comprendere i problemi di coloro che vi circondano. Cerca di non essere troppo duro con i consigli che offri. Se sei in grado di controllare la tua sensibilità, la tua energia aumenterà. È una buona giornata per tutto ciò che riguarda il lavoro tecnico. Guadagnerai in controllo e comprensione. Stai chiaramente diventando più attraente e ti senti pronto ad affrontare tutte le sfide che l’amore ha da offrire, comprese quelle che hai in mente. La passione è nell’aria. Vivi nel momento, senza analizzare troppo le cose.

Leone

Oggi non vi mancheranno le cose da fare! Ne inventerai molti, anche se niente di importante. Tuttavia, una sensazione di stanchezza ostacolerà la tua attività: la tua dieta è la colpa. Il vento soffia contro di te nella sfera della tua vita amorosa. Evita di cercare di forzare il problema, anche se involontariamente! I tuoi dubbi sono infondati, mantieni la calma. Al lavoro, esitare potrebbe costarti tempo. Non dimenticare che il tuo tempo è limitato e faresti meglio a pensarci la prossima settimana.

Vergine

Uno stato d’animo più allegro ti sta rendendo più popolare che mai e sarà ottimo per le relazioni. Fai un respiro profondo e questo ti aiuterà a trovare la calma di cui hai bisogno per le riorganizzazioni che stai facendo. Nel campo dell’amore, avrai la capacità di dimostrare il tuo vantaggio e migliorare i tuoi poteri di persuasione. Ora è il momento di cercare nuovi incontri e gettare il tuo destino al vento. Se hai un partner, porterà entusiasmo inaspettato alla tua relazione.

Bilancia

Il tuo atteggiamento contraddittorio rende cauti coloro che ti circondano. Fai attenzione a come dici le cose se vuoi evitare discussioni. La tua trasformazione interiore negli ultimi due anni o giù di lì sta risvegliando il tuo bisogno di fuggire. Potrebbe esserci una spaccatura tra te e il tuo partner. Essere troppo onesti potrebbe ritorcersi contro di te. Avrai più entusiasmo per sfruttare al meglio la vita che per le questioni finanziarie. Non forzare!

Scorpione

La fuga sarà il tuo tema ricorrente per oggi. Devi uscire dalla tua routine, respirare un po ‘d’aria fresca e prenderti una pausa dalle tue preoccupazioni, anche se stanno già passando. Sentirai un reale bisogno di cercare più equilibrio nelle tue relazioni d’amore. Le conversazioni susciteranno vecchi risentimenti, non criticare troppo se vuoi ricominciare meglio. Al lavoro, potrebbero farti avanzare con un nuovo progetto. Sarà una buona occasione per mostrare davvero cosa sai fare.

Sagittario

Non esitate ad andare in pensione, poiché i vostri dubbi saranno assolutamente fondati. Sarebbe una buona idea immergersi in qualcosa che ti piace davvero. Questo ti darà il relax di cui hai bisogno per sentirti meglio con le cose. L’enfasi è sul tuo partner. Le tue domande sono tutte su di lui o lei, ma in realtà i tuoi dubbi provengono da te. Dovresti fare uno sforzo per fare una buona impressione e apparire più cordiale al lavoro. Tuttavia, ti mancherà la motivazione.

Capricorno

La tua giornata sembra che sarà molto impegnativa e impegnativa, ma sarà soddisfacente. Dovrai prendere decisioni rapide, ma una discussione con persone esperte può dimostrare che i tuoi eccessi sono dannosi. Nella tua vita amorosa, ti verranno presentate alcune situazioni chiaramente insolite. Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno una relazione, troverai qualcuno di nuovo o con un cambiamento di circostanze nella coppia che porterà una nuova vita alla tua relazione.

Acquario

Sarai in grado di concentrarti sul tuo senso di armonia e risolvere le relazioni con i tuoi amici. Oggi si corre il rischio di distorsioni, quindi fai attenzione a come ti muovi. L’amore ti porta speranza e avrai una grande soddisfazione, che farà svanire i tuoi dubbi. Anche il futuro è un miglioramento rispetto al presente. Ti sentirai ispirato, quindi non esitare a seguire il tuo intuito. L’atmosfera al lavoro migliora, e il buon umore e l’aiuto reciproco sono all’ordine del giorno con i tuoi colleghi.

Pesci

L’espansione di Venere rende facile avere discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la tua relazione con grande cura. “Lo sforzo è seguito dalla ricompensa.” Sarebbe una buona idea ricordare questo proverbio. Regalati una notte di totale relax. Sei di nuovo pieno di ottimismo, ma dovresti incanalare quell’energia per migliorare le tue relazioni strette.