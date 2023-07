Oroscopo Paolo Fox domani 18 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La settimana non inizierà con molta calma, almeno dentro di te, perché oggi ci sarà la Luna Nuova e quindi le emozioni e gli impulsi tenderanno a dominarti. Anche se non ce n’è motivo, subirai una flessione o le relazioni con i tuoi intimi potrebbero diventare rare. Oggi dovresti evitare discussioni.

Toro

Le cose ti vanno sempre molto meglio quando usi metodi diplomatici e ti avvali della tua grande abilità e astuzia, ma oggi sarai sotto l’influsso della Luna Nuova e potrai lasciarti trasportare dalla pazienza o mostrarti più aggressivo e dispotico del solito, danneggiando con esso un affare o un problema di lavoro.

Gemelli

Oggi ci sarà una Luna Nuova che vi renderà più impulsivi e testardi del solito, tralasciando la grande diplomazia e flessibilità che vi caratterizzano. Persisterai in un percorso che potrebbe non essere quello che fa per te, ma quello che ti piace o ti motiva di più. Grande attività che potrebbe essere in qualche modo sterile.

Cancro

Oggi il Sole e la Luna uniranno le loro energie nel tuo stesso segno e ti influenzerà in modo molto speciale, facendoti sentire malissimo, o al contrario, migliore che mai e sentendoti padrone del tuo destino. Tenderai a vivere più nei sogni che nella realtà, anche se saprai nasconderlo a chi ti circonda.