Oroscopo Paolo Fox domani 18 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi i problemi ti travolgeranno e avrai la sensazione che tutto stia andando al contrario, anche se in realtà non sarà un grosso problema. Quello che succede davvero è che una Luna Nuova ti disturberà senza che tu te ne accorga e avrai emozioni come se fossero montagne russe, ma darai la colpa a chi ti circonda per questo.

Vergine

Nonostante la tua sia una delle personalità più razionali dello zodiaco, però, oggi ti sarà difficile mantenere quella freddezza e quel pragmatismo, una Luna Nuova potente susciterà fortemente le tue emozioni anche se cercherai di evitarlo, anche se farà anche vedere agli altri quel lato umano che hai e nascondi.

Bilancia

La potente azione della Luna Nuova, che avrà luogo oggi, ti farà concentrare maggiormente l’attenzione sulla tua famiglia e sulle persone che ami di più, che apprezzi le cose buone che hai nella tua vita intima più delle tue ambizioni in faccia al mondo esterno, al lavoro o alle finanze. Oggi il tuo cuore ti costringerà ad ascoltarlo.

Scorpione

La Luna Nuova è una delle posizioni più potenti e quella che ci colpisce di più, lo fanno quasi sempre in peggio, ma in alcuni casi lo fanno anche in meglio, e sarà proprio la tua, dal momento che il l’influenza lunare ti influenzerà costringendoti a prendere coscienza del meglio della tua natura e dell’amore che è nel tuo cuore.