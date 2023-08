Fuga di turisti dall’Italia: le spiagge albanesi la scelta vincente

La Nuova Strategia dell’Albania per Attirare il Turismo con Costi Estremamente Bassi

In un momento in cui in Italia si discute animatamente dei prezzi eccessivi nelle località balneari, le spiagge dell’Albania offrono alternative economiche irresistibili. Grazie a questa politica, il governo albanese prevede un incremento dei ricavi estivi tre volte superiori rispetto all’anno scorso, con una previsione di oltre 9 milioni di turisti, un aumento stimato superiore al 33%.

Costi Competitivi e l’Esodo dei Turisti dall’Italia

Mentre un ombrellone e due lettini in Albania hanno un prezzo compreso tra 10 e 15 euro, le tariffe delle famose località balneari italiane stanno spingendo molti turisti ad optare per la “fuga” verso le coste albanesi. Con prezzi che raggiungono fino a 50 euro o più per un ombrellone in Italia, la differenza con l’offerta del mercato albanese è piuttosto evidente. Non a caso, le coste albanesi hanno ottenuto il soprannome di “Maldive d’Europa”.

Le Preoccupazioni sull’Impatto del Turismo di Massa

Sull’argomento si è espresso recentemente l’ex ministro degli affari interni dell’Albania, un convinto sostenitore del parco archeologico di Butrinto. Ha evidenziato il possibile rischio di danneggiamento del parco a causa del turismo di massa e ha fatto riferimento alla precedente fase in cui la costruzione avveniva senza permessi e gli immobili venivano venduti a prezzi bassissimi. Questo ha portato a un’eccessiva disponibilità di letti a prezzi molto convenienti.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Tour Operator Esprime Preoccupazione

Secondo il presidente dell’associazione nazionale dei tour operator, Arben Cipa, l’attuale situazione di prezzi estremamente bassi e afflusso di massa di turisti potrebbe non essere sostenibile a lungo termine. L’aumento vertiginoso dei costi del lavoro nel settore privato potrebbe portare a una rapida crescita dei prezzi delle strutture turistiche. In tal caso, l’Albania potrebbe affrontare problemi come destinazione turistica.

Conclusioni

Sebbene attualmente l’Albania stia attirando un gran numero di turisti grazie ai costi competitivi delle sue spiagge, il futuro potrebbe presentare sfide in termini di sostenibilità economica. Per ora, i viaggiatori possono godersi una pausa economica e paradisiaca sulle affascinanti coste albanesi, ma è necessario valutare come il paese gestirà la situazione a lungo termine per mantenere la sua attrattiva turistica.