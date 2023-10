“Fuggite, motivo di denuncia”: Le inquietanti valutazioni sulla clinica che ha trattato Alessia Neboso, la giovane di 21 anni deceduta dopo l’operazione al seno.

La tragica morte di Alessia Neboso durante un intervento di aumento del seno in una clinica napoletana ha scosso profondamente familiari e amici. Mentre l’avvocato del chirurgo difende il suo assistito, le recensioni estremamente negative online gettano ulteriori dubbi sull’operato della clinica. In questo articolo, esamineremo le controversie circostanti e le testimonianze dei pazienti.

La morte di Alessia Neboso e le accuse contro la clinica

Il 21 settembre, Alessia Neboso ha perso la vita durante un intervento di mastoplastica. La sua morte ha innescato un’ondata di rabbia da parte del fidanzato e dei familiari, che hanno denunciato sia la clinica che il chirurgo responsabile dell’operazione.

La difesa del chirurgo

Il legale del medico accusato ha dichiarato pubblicamente che il chirurgo non ha alcuna responsabilità nella morte di Alessia Neboso. Sostiene che il medico non fosse presente durante l’intervento e che la paziente aveva avuto contatti con lui solo tramite videochiamate e per il dolore post-operatorio. Il medico ha inoltre aperto la clinica durante una festività per visitare personalmente la paziente e ha insistito sul fatto che nessun errore è stato commesso.

Recensioni negative che gettano ombre

Nonostante le parole del legale, il web è affollato di recensioni negative riguardanti le operazioni svolte nella clinica in cui Alessia Neboso è stata trattata. Molti pazienti mettono in discussione l’operato del chirurgo e le pratiche della struttura. Una testimonianza racconta di un’operazione ripetuta a causa del cattivo posizionamento delle protesi, mentre un altro paziente lamenta risultati estetici e funzionali deludenti dopo un intervento di rinoplastica.

Appelli alla cautela

Le testimonianze dei pazienti sono un campanello d’allarme per coloro che considerano un intervento chirurgico in questa clinica. Le accuse di operazioni ripetute e risultati insoddisfacenti mettono in dubbio la qualità del servizio offerto. È importante riflettere attentamente prima di intraprendere qualsiasi procedura medica e cercare sempre operatori qualificati e strutture affidabili per garantire la propria sicurezza e salute.