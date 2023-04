Furgone rubato, rintracciato con dispositivo AirTag: proprietario spara e uccide il presunto ladro

Gli eventi si sono verificati all’esterno di un centro commerciale a San Antonio, Texas. Il proprietario del furgone ha individuato il sospetto grazie all’AirTag, un dispositivo Apple che funziona con l’app “Dov’è”.

Un uomo è riuscito a rintracciare colui che sospettava aver rubato il suo furgone e lo ha ucciso. L’incidente è avvenuto presso un centro commerciale a San Antonio, nel Texas, Stati Uniti. “Il sospettato ha rubato un camion. Non era a conoscenza della presenza di un Apple AirTag all’interno”, ha dichiarato Nick Soliz, responsabile delle relazioni con il pubblico presso il dipartimento di polizia di San Antonio.

Il proprietario del veicolo è riuscito a localizzare il suo furgone grazie all’AirTag, un dispositivo Apple che funziona con l’app “Dov’è” e permette di monitorare la posizione degli oggetti associati, mostrando una mappa precisa della loro ubicazione.

Soliz ha affermato che il dispositivo ha guidato il proprietario al veicolo diverse ore dopo il furto, avvenuto a Braesview, nella parte settentrionale della città texana, a quasi 20 miglia dal centro commerciale e dal luogo della sparatoria.

“Il proprietario ha affrontato il sospetto che si trovava nel suo veicolo”, ha detto Soliz. “Non è chiaro se ci sia stato un alterco, ma è probabile che il sospetto abbia estratto un’arma da fuoco”.

Sul luogo del delitto, nelle immagini delle emittenti locali, sono visibili diversi segnalatori di prove che coprono bossoli di proiettili e due veicoli con i finestrini distrutti.

La polizia ha riferito che il proprietario del furgone ha sparato e ucciso il sospettato, un uomo di 30 anni, ma gli investigatori stanno ancora cercando di accertare se la vittima fosse in possesso di un’arma da fuoco. “È sicuramente frustrante scoprire che ci hanno rubato un’auto, ma per favore: non affrontate la situazione in questo modo…”, ha esortato Soliz.