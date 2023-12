Il celebre comico italiano Gabriele Cirilli ha sorpreso i suoi fan condividendo su Instagram un momento privato e significativo: la laurea del figlio Mattia. La riservatezza di Cirilli sulla sua vita privata ha reso questo post un’eccezione, regalando ai fan uno sguardo intimo nella vita familiare del comico.

La Foto Commuovente: Orgoglio e Dediche Speciali

Nella foto, scattata subito dopo la proclamazione di Mattia, Gabriele Cirilli è visibilmente commosso, affiancato dal figlio laureato, che indossa la corona d’alloro e tiene in mano un mazzo di fiori, e dalla moglie Maria, figura raramente visibile sui social media. Il post trasuda orgoglio e felicità, ma va oltre, dedicando la laurea ai genitori di Cirilli, sottolineando il desiderio che avrebbero avuto per lui e la gioia che stanno condividendo “da lassù”.

Congratulazioni da Fan e Colleghi dello Spettacolo

Il gesto ha suscitato una cascata di congratulazioni da parte dei fan, degli amici e dei colleghi di Gabriele Cirilli. Anche ex concorrenti di “Tale e Quale Show” hanno unito le loro voci per celebrare questo importante traguardo nella vita di Mattia e della famiglia Cirilli. Il post ha fatto registrare un notevole numero di like, evidenziando l’affetto e la stima che il pubblico nutre per il comico e la sua famiglia.





Questo momento speciale non solo ha segnato la laurea di Mattia ma ha anche offerto un’opportunità unica per apprezzare la dimensione familiare di un personaggio noto per la sua riservatezza. Un inaspettato regalo ai fan da parte di Gabriele Cirilli.