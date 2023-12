La Ballerina e Giudice di “Ballando con le Stelle” Contrattacca con Determinazione

La rinomata ballerina e coreografa Carolyn Smith ha affrontato recentemente una sfida diversa dal palcoscenico, contrastando voci infondate sulla sua morte. Attraverso un video postato su Instagram, la giudice di “Ballando con le Stelle” ha smentito con forza queste false notizie, dimostrando la sua resilienza e determinazione.

La Smentita Decisa su Instagram: “Ancora Qui, Ancora più Energetica”

Nel video, Carolyn Smith ha affrontato direttamente le voci che circolavano online: “Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta”, ha dichiarato con disprezzo per la diffusione di notizie false. Con fermezza, ha continuato: “Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui.” Una chiara affermazione della sua presenza attiva e partecipazione al noto show televisivo.

Una Lotta Continua contro le Fake News: Determinazione e Resilienza di Carolyn

Quest’ultima non è la prima volta che Carolyn Smith si trova a dover contrastare notizie false sulla sua salute. Condividendo apertamente la sua battaglia contro il cancro, la ballerina ha affrontato simili situazioni in passato, mostrando ogni volta una notevole forza e resilienza nel respingere queste voci infondate. La sua recente comparsa sui social media non solo ha dissipato ogni dubbio sulla sua morte ma ha anche riaffermato la sua determinazione a non lasciarsi abbattere da notizie false e a continuare la sua lotta con coraggio.