George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, la coppia avrebbe deciso di vendereVilla Oleandra

George Clooney e la moglie Amal Alamuddin avrebbero deciso di vendere Villa Oleandra, il bel complesso affacciato sul Lago di Como che Clooney aveva comprato nel 2002 quando era ancora uno scapolo gaudente e impenitente. La notizia della presunta vendita è stata riportata dal sito americano di gossip Page Six. Oltreoceano si parla di una richiesta di 107 milioni di dollari (Clooney aveva comprato la villa per 10, ma nel frattempo l’ha allargata e rimodernata). Di vendita si era già parlato negli anni scorsi, quando l’assedio dei paparazzi attorno al “buen retiro” comasco sembrava aver irritato la star americana.

Secondo quanto riportato da Page Six, George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell’attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto una grossa offerta per la villa, che sta valutando, e comprerebbe un’altra proprietà meno accessibile in un’altra zona d’Italia. L’ipotesi è che la signora Clooney voglia passare più tempo con marito e figli, a scapito di Villa Oleandra.

Se la notizia dovesse essere confermata, per Laglio, il paese che ospita la villa, e tutta la zona circostante subirebbero sicuramente dei contraccolpi. Le ville nei dintorni vengono vendute in media per 10 milioni di euro. In economia viene definito “indotto” l’insieme delle attività economiche che un’attività genera in altri settori produttivi o imprese. Nel caso di Laglio e dintorni, l’arrivo di Clooney ha rappresentato una potente spinta all’indotto.

Tuttavia se pensate che negli ultimi vent’anni sulle sponde manzoniane del Lago sono transitati Meghan Markle e Harry Windsor, Cristiano Ronaldo, Paris Hilton, le stelle di Bollywood e che gli stessi luoghi sono stati scelti come set di diverse megaproduzioni hollywoodiane e indiane, è facile capire che “Giorgio”, come lo chiamano a Laglio, è stato un vero valore aggiunto per il territorio.

In conclusione, sebbene la notizia dell’addio sia difficile da accettare per molti, speriamo che George Clooney continui ad essere un punto di riferimento per la zona del Lago di Como.